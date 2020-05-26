Загрузка... В Швеции рекомендовали воздержаться от половых контактов из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, в которой медики призвали граждан временно воздержаться от половых отношений. Причиной рекомендации стал инфекционный риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщает



Согласно общим рекомендациям ведомства, в настоящее время жителям станы следует держаться подальше от других людей, соблюдая все меры по социальному дистанцированию, чтобы избежать распространения коронавируса. То же самое относится и к сексуальным отношениям, указывают медики.



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Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликовало на своем веб-сайте рекомендацию, в которой медики призвали граждан временно воздержаться от половых отношений. Причиной рекомендации стал инфекционный риск заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщает ИА REGNUM со ссылкой на шведскую газету Fria Tider.Согласно общим рекомендациям ведомства, в настоящее время жителям станы следует держаться подальше от других людей, соблюдая все меры по социальному дистанцированию, чтобы избежать распространения коронавируса. То же самое относится и к сексуальным отношениям, указывают медики.* * *Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. В стране, власти которой отказались от введения строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, растет уровень безработицы Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.



По данным статистического управления Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов.



Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.



На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки будут приняты.



Неделей ранее Bloomberg сообщил, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году сократится на 7%.



В борьбе с эпидемией коронавируса власти Швеции выбрали нестандартный подход, отказавшись вводить в стране жесткие ограничения. Открытыми там остались общественные места, кафе, начальные школы и детские сады, а запрет введен лишь на собрание в одном месте больше 50 человек. Жителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать контакта с пожилыми людьми.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 33,8 тыс. заразившихся, число жертв заболевания превысило 4 тыс. человек. Загрузка... regnum.ru rbc.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, Швеция, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 218 раз Комментарии