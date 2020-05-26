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От коронавируса в Вильнюсе скончались еще два человека
От коронавируса в Литве скончались еще два человека – подопечный дома престарелых в Антавиляй (под Вильнюсом) и пациент, находившийся на лечении в Вильнюсской университетской больнице "Сантарос", сообщили BNS во вторник в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ).
"Скончавшиеся являются людьми преклонного возраста – 81 год и более, у них были смежные заболевания",– сказала глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
По ее словам, пациент, скончавшийся в столичной клинике "Сантарос", ранее находился на лечении в отделении грудной хирургии, а подопечный Антавиляского пансионата для престарелых – в отделении Вильнюсской городской клинической больнице, где лечились люди, болеющие коронавирусом.
Количество жертв коронавируса в стране выросло до 65, еще восемь зараженных COVID-19 скончались по другим причинам.
По данным НЦОЗ, в Литве в целом подтверждены 1639 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели 1165 человек, продолжает болеть 401 зараженный.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
Екатерина
26 мая, 14:38
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Все больше просачивается информация что всем умершим в независимости от чего умер ставят диагноз коронавирус. Кому то выгодно это делать?
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