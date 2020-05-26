В Литве предлагается продлить карантин до конца июня – премьер /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве предлагается продлить карантин до конца июня, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Сейчас предлагается до конца июня, но посмотрим, каким будет решение в правительстве", – сказал глава Кабмина во вторник журналистам.



Он подчеркнул, что соблюдение карантинного режима сейчас больше связано с правовыми аспектами, чем с медицинскими.



"Говоря о продлении карантина, мы по существу говорим о правовом режиме, который предназначается для двух вещей – он связан с экономической поддержкой, поскольку больше мер применяются во время карантина и после него, во-вторых – возможность контроля за распространением и ввозом болезни", – отметил глава правительства.



По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина. В Литве предлагается продлить карантин до конца июня, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис."Сейчас предлагается до конца июня, но посмотрим, каким будет решение в правительстве", – сказал глава Кабмина во вторник журналистам.Он подчеркнул, что соблюдение карантинного режима сейчас больше связано с правовыми аспектами, чем с медицинскими."Говоря о продлении карантина, мы по существу говорим о правовом режиме, который предназначается для двух вещей – он связан с экономической поддержкой, поскольку больше мер применяются во время карантина и после него, во-вторых – возможность контроля за распространением и ввозом болезни", – отметил глава правительства.По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина. По словам премьера, согласно предложению эпидемиологов, карантин мог бы быть отозван, если за последние 14 дней суммарный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей не будет расти, если из всех проверенных случаев положительных будет не более 0,5%, если за неделю не будет устанавливаться более пяти ввозных случаев, и если не менее чем 90% новых случаев будут связаны с имеющимися локальными очагами.



Премьер сказал, что в среду также планируется принять ряд послаблений карантинного режима.



"Завтра, когда будет принято постановление, мы увидим, что практически вернулись к обычной жизни, за исключением тех ограничений, который грозят отдельным очагам или распространению болезни", – сказал он.



Также планирует узаконить правительственным постановлением план организации массовых мероприятий, одобренный на совещании Кабмина на минувшей неделе.



"В правительственном постановлении будет подтверждено, что с 1 июня в закрытых помещениях должна сохраняться дистанция в два метра на мероприятиях до 100 человек, а на открытом воздухе – должно соблюдаться количество до 300 человек с соблюдением дистанции в метр", – сказал С. Сквернялис.



"Также любительский командный спорт вновь сможет начать функционировать", – добавил он.



Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.



* * *



За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, общее количество составляет 1639, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.



Продолжает болеть 401 зараженный, выздоровели 1165 человек. От коронавируса COVID-19 в стране скончались 65 человек, еще восемь зараженных умерли по другим причинам.



За сутки в Литве проведено 5169 тестов на коронавирус, общее их количество составляет 275 тыс. 58.



* * *



Министерство социальной защиты и труда Литвы завершает подготовку плана мер помощи пожилым людям, сообщил во вторник министр Линас Кукурайтис.



"В данный момент готовится план помощи людям старшего возраста. Он очень подробный, разнообразный, вчера мы представили его партнерам, в ближайшее время рассмотрим в правительстве", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.



Он утверждает, что в среду правительство должно рассмотреть предложение о выделении субсидий в случае, если в простой отправляются люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска, с тем чтобы защитить их от увольнения.



Советник министра Эгле Самошкайте сказала BNS, что завершается подготовка плана, который кроме субсидий предусматривает рекомендации для работодателей о том, как лучше защитить работников старшего возраста, психологическую помощь и прочие меры.



* * *



С начала июня в Литве предлагается разрешить спортивные соревнования на открытом воздухе – баскетбол, футбол, а также проводить их со зрителями, сообщил в понедельник премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"С начала июня предлагается отказаться от ограничения, которое предусматривало, что в публичных местах могут собираться лишь группы не более 5 человек. Кроме прочего, это означает, что можно будет играть в уличный баскетбол, футбол, и прочие "контактные" игры", – написал во вторник глава правительства в социальной сети "Фейсбук".



"К спортивным мероприятиям выдвигаются такие же условия, как и к прочим. Они смогут проходить на открытых пространствах, когда будут собираться не более 300 зрителей и участников, между зрителями должна обеспечиваться дистанция минимум в метр. В закрытых помещениях – не более 100 зрителей и участников, должна обеспечиваться дистанция между зрителями в два метра", – отметил он.



По словам премьера, если эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса не ухудшиться, то постепенно будет повышаться количество зрителей.



Эти предложения приняты на проходившем в понедельник заседании Комитета по вопросам COVID-19. Он также подчеркнул, что окончательное решение в среду еще должно принять правительство.



Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта. Были отменены все спортивные мероприятия, а играть в футбол и баскетбол нельзя было даже на улице.



* * *



С первого июня планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией, написал во вторник в социальной сети "Фейсбук" литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", – написал он.



По словам премьера, это решение принято на проходившем в понедельник заседании Комитета по вопросам COVID-19. Он также подчеркнул, что окончательное решение в среду еще должно принять правительство.



Такое предложение в понедельник выдвинуло Кабмину Министерство внутренних дел.



С 15 мая гражданам стран Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки COVID-19, однако процедура паспортного контроля остается.



С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта в Литве (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).



Если гражданин стран Балтии в течении 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1717 раз Комментарии