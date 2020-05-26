Подается заявка в ЕК на второй этап синхронизации ЛЭП стран Балтии 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Балтийские страны синхронизируют электросети с континентальной Европой, электропередающие компании этих стран подали заявку в Еврокомиссию на финансирование второго этапа этого проекта на сумму в 1,2 млрд евро. Литва просит 462 млн евро.



Это будет крупнейший финансовый пакет синхронизации, впервые заявку подали все четыре страны вместе, сообщила Litgird.



"В течение трех лет мы закладывали основания для этого шага. Важнейший проект нашей энергетической независимости как никогда близок к цели, пользуется высочайшей поддержкой ЕС, региональным и национальным консенсусом", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



Подавая заявку в Фонд европейской инфраструктуры Connecting Europe Facility (CEF), четыре компании: литовская Litgrid, латвийская Augstsprieguma tīkls, эстонская Elering и PSE – хотят получить финансовую поддержку второго этапа проекта синхронизации – на прокладку морского кабеля Harmony Link, усиление линий электропередачи в каждой из стран, установку девяти синхронных компенсаторов (по три в каждой из трех Балтийских стран), на обновление систем управления. В связи с тем, что Балтийские страны синхронизируют электросети с континентальной Европой, электропередающие компании этих стран подали заявку в Еврокомиссию на финансирование второго этапа этого проекта на сумму в 1,2 млрд евро. Литва просит 462 млн евро.Это будет крупнейший финансовый пакет синхронизации, впервые заявку подали все четыре страны вместе, сообщила Litgird."В течение трех лет мы закладывали основания для этого шага. Важнейший проект нашей энергетической независимости как никогда близок к цели, пользуется высочайшей поддержкой ЕС, региональным и национальным консенсусом", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.Подавая заявку в Фонд европейской инфраструктуры Connecting Europe Facility (CEF), четыре компании: литовская Litgrid, латвийская Augstsprieguma tīkls, эстонская Elering и PSE – хотят получить финансовую поддержку второго этапа проекта синхронизации – на прокладку морского кабеля Harmony Link, усиление линий электропередачи в каждой из стран, установку девяти синхронных компенсаторов (по три в каждой из трех Балтийских стран), на обновление систем управления. Латвия просит 100 млн евро, Эстония – 111 млн евро, Польша – 521 млн евро помощи ЕС, страны надеются получить максимальную помощь в размере 75% стоимости.



В целом на три этапа проекта синхронизации потребуется 1,6 млрд. евро.



Страны Балтии до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЕЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависимы от диспетчерской в Москве и российских энергосетей. До 2025 года они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы.



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В свете планов Литвы и Польши проложить подводный кабель перемычки линий электропередачи Harmony Link операторы системы электропередачи двух стран Litgrid и PSE подписали договор сотрудничества, сообщила Litgrid.



Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) стоимостью 680 млн евро под дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой.



Морскую перемычку постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт намечается прокладывать в 2021-2025 годах.



Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети. К 2025 году они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ — статья прочитана 110 раз Комментарии