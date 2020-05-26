Транзит российского газа через Польшу практически прекратился 🔊 Воспроизвести



Транзит российского природного газа через территорию Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» почти прекратился, упав практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании-оператора Gascade Gastransport GmbH, принимающей сырье в Германии, сообщает



Утром 25 мая объем получаемого газа на компрессорной станции Mallnow (Мальнов) на границе Польши и Германии составил 461,468 тыс. кВтч, что оказалось в 100 раз меньше, чем было указано в заявке на прокачку. Перед этим, 24 мая, прокачали 9 млн. кВтч, а неделей ранее - 20-30 млн. кВтч. Для ясности, 1 куб. м. природного газа (трубопроводного, G20) при сгорании выделяет 34,02 МДж или 9,45 кВтч энергии. Транзит российского природного газа через территорию Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» почти прекратился, упав практически до нуля. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании-оператора Gascade Gastransport GmbH, принимающей сырье в Германии, сообщает РЕПОРТЕР Утром 25 мая объем получаемого газа на компрессорной станции Mallnow (Мальнов) на границе Польши и Германии составил 461,468 тыс. кВтч, что оказалось в 100 раз меньше, чем было указано в заявке на прокачку. Перед этим, 24 мая, прокачали 9 млн. кВтч, а неделей ранее - 20-30 млн. кВтч. Для ясности, 1 куб. м. природного газа (трубопроводного, G20) при сгорании выделяет 34,02 МДж или 9,45 кВтч энергии. Напоминаем, что Польша отказалась от транзитного договора по российскому газу. При этом официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что договор на транзит продлен не будет, но сам транзит продолжится.



Теперь, с 17 мая 2020 года, «Газпрому» приходится бронировать транзитные мощности у польской компании-оператора Gaz-System через аукционы. На 24 и 25 мая «Газпром» забронировал лишь 4 млн. кВтч из имевшихся в наличие 38,3 млн. кВтч.



Нужно уточнить, что на 17-18 мая было забронировано 59% - 66% мощностей соответственно. При этом на июнь 2020 года зарезервировано уже 94% мощностей польского участка. topcor.ru Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: газ, Газпром, поставки География: Польша — статья прочитана 106 раз Комментарии