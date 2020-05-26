|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Инициатива президента Литвы об урезании подоходного налога не решает соцпроблем - министр
Правительство Литвы не одобряет предложение президента страны Гитанаса Науседы о снижении тарифа подоходного налога, поскольку эта мера не поможет решить проблемы социальной отчужденности и бедности, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.
"Мы полагаем, что основную часть средств получат те, у кого доходы больше. Если смотреть с социальной стороны, то эта мера не сокращает проблемы бедности, неравенства, возможно даже окажет негативное воздействие, поэтому мы осторожно смотрим на эту меру", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.
Об этом он заявил за несколько часов до заседания сейма, на котором представители президента представят предложение временно, до конца года сократить тариф налога на доходы населения с 20 до 15%, применив его к доходам до трех размеров средних месячных заработных плат.
Президент утверждает, что дополнительные доходы в нынешних условиях через потребление будут поощрять экономику, чем смягчат последствия кризиса.
Критики видят риск того, что после сокращения тарифа может у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.
По словам Л. Кукурайтиса, правительство поддерживает повышение не облагаемого налогами минимума доходов и дополнительные детские пособия, поскольку это поможет сократить бедность.
Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|