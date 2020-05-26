Инициатива президента Литвы об урезании подоходного налога не решает соцпроблем - министр 🔊 Воспроизвести Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис фото: delfi.lt



Правительство Литвы не одобряет предложение президента страны Гитанаса Науседы о снижении тарифа подоходного налога, поскольку эта мера не поможет решить проблемы социальной отчужденности и бедности, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.



"Мы полагаем, что основную часть средств получат те, у кого доходы больше. Если смотреть с социальной стороны, то эта мера не сокращает проблемы бедности, неравенства, возможно даже окажет негативное воздействие, поэтому мы осторожно смотрим на эту меру", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.



Об этом он заявил за несколько часов до заседания сейма, на котором представители президента представят предложение временно, до конца года сократить тариф налога на доходы населения с 20 до 15%, применив его к доходам до трех размеров средних месячных заработных плат.



Президент утверждает, что дополнительные доходы в нынешних условиях через потребление будут поощрять экономику, чем смягчат последствия кризиса.



Критики видят риск того, что после сокращения тарифа может у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.



По словам Л. Кукурайтиса, правительство поддерживает повышение не облагаемого налогами минимума доходов и дополнительные детские пособия, поскольку это поможет сократить бедность. Правительство Литвы не одобряет предложение президента страны Гитанаса Науседы о снижении тарифа подоходного налога, поскольку эта мера не поможет решить проблемы социальной отчужденности и бедности, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис."Мы полагаем, что основную часть средств получат те, у кого доходы больше. Если смотреть с социальной стороны, то эта мера не сокращает проблемы бедности, неравенства, возможно даже окажет негативное воздействие, поэтому мы осторожно смотрим на эту меру", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.Об этом он заявил за несколько часов до заседания сейма, на котором представители президента представят предложение временно, до конца года сократить тариф налога на доходы населения с 20 до 15%, применив его к доходам до трех размеров средних месячных заработных плат.Президент утверждает, что дополнительные доходы в нынешних условиях через потребление будут поощрять экономику, чем смягчат последствия кризиса.Критики видят риск того, что после сокращения тарифа может у политиков может не хватить воли на его повышение до нынешнего уровня со следующего года.По словам Л. Кукурайтиса, правительство поддерживает повышение не облагаемого налогами минимума доходов и дополнительные детские пособия, поскольку это поможет сократить бедность. BNS Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии