Загрузка... Каммингс-аут. Новости от FITZROY за 25 мая 🔊 Воспроизвести Charles Platiau | Reuters



Евросоюз в раздумьях буриданова осла, медсправка для туриста, не в гендере сила



Британская общественность возмущена поведением советника премьер-министра страны Бориса Джонсона Доминика Каммингса, мозгового центра выборной кампании, которая привела “просто Бориса“ на вершину британской власти. Каммингс, назначенный премьером на должность ответственного за соблюдение карантина всей британской нацией, требуя от других строгого и точного исполнения инструкций, сам не удержался от их нарушения. За время изоляции он дважды ездил из Лондона к родителям, живущим в Дареме, находящемся в 460 км от столицы Соединённого Королевства.



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Остров Вентотене, расположенный в Тирренском море недалеко от побережья итальянской административной области Кампания, счастливо избежал эпидемической волны коронавируса. Сейчас, когда апеннинское государство начинает выходить из карантина, власти острова озаботились тем, как бы и в дальнейшем уберечь свою территорию от проникновения заразы, и решили ввести санитарные паспорта для всех гостей. Британская общественность возмущена поведением советника премьер-министра страны Бориса Джонсона Доминика Каммингса, мозгового центра выборной кампании, которая привела “просто Бориса“ на вершину британской власти. Каммингс, назначенный премьером на должность ответственного за соблюдение карантина всей британской нацией, требуя от других строгого и точного исполнения инструкций, сам не удержался от их нарушения. За время изоляции он дважды ездил из Лондона к родителям, живущим в Дареме, находящемся в 460 км от столицы Соединённого Королевства.* * *Остров Вентотене, расположенный в Тирренском море недалеко от побережья итальянской административной области Кампания, счастливо избежал эпидемической волны коронавируса. Сейчас, когда апеннинское государство начинает выходить из карантина, власти острова озаботились тем, как бы и в дальнейшем уберечь свою территорию от проникновения заразы, и решили ввести санитарные паспорта для всех гостей.



Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал блок определиться со стратегией поведения в отношении Китая на фоне признаков того, что “Азия постепенно оттесняет США от позиции центра глобальной власти”, пишет американский информационный портал Breitbart.



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Члены администрации коммуны Тиюа-ле-Маршен (регион О-де-Франс) во Франции избрали своим главой трансгендера, попросившего называть его Мари Ко и “мадам мэр”. Новой руководительнице 55 лет, успех в продвижении во власть ей принесла программа защиты окружающей среды и развития экономики городка, население которого составляет около 600 тысяч человек.



Подробнее на FITZROY * * *Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал блок определиться со стратегией поведения в отношении Китая на фоне признаков того, что “Азия постепенно оттесняет США от позиции центра глобальной власти”, пишет американский информационный портал Breitbart.* * *Члены администрации коммуны Тиюа-ле-Маршен (регион О-де-Франс) во Франции избрали своим главой трансгендера, попросившего называть его Мари Ко и “мадам мэр”. Новой руководительнице 55 лет, успех в продвижении во власть ей принесла программа защиты окружающей среды и развития экономики городка, население которого составляет около 600 тысяч человек. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 209 раз Комментарии