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Лукашенко поверил в коронавирус и предупредил о второй волне

Фото © Администрация Президента Белоруссии


В Белоруссии CoViD-19 подтвердился у 36 тысяч человек, скончалось 199 пациентов, сообщает ЛАЙФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который неоднократно называл коронавирус психозом и не желал признавать серьёзность заболевания, неожиданно изменил точку зрения. Теперь глава государства не только верит в эпидемию, но и опасается второй волны.

На совещании в Минске он призвал чиновников не расслабляться и быть готовыми ко второй вспышке заболеваемости. По мнению белорусского лидера, она может произойти в осенний и зимний периоды.
— Мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придёт. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минет, — сказал Лукашенко.

Он признался, что "в силу своего суеверия" не совсем доверяет словам врачей о выходе Белоруссии на плато по заболеваемости коронавирусом. Лукашенко также заявил, что страна выбрала уникальный путь в борьбе с эпидемией и "белорусы в одиночку смогли пройти этот этап". Политик назвал нынешний период сложнейшим за время президентства.

В Белоруссии на 25 мая CoViD-19 подтвердился у 36 тысяч человек, скончалось 199 пациентов. Последние недели в стране регистрируется ежедневный прирост случаев коронавируса по 900 и более человек. Лукашенко не стал вводить в республике карантин, несмотря на требования граждан.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 26 мая, 15:00

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