Лукашенко поверил в коронавирус и предупредил о второй волне 🔊 Воспроизвести Фото © Администрация Президента Белоруссии



В Белоруссии CoViD-19 подтвердился у 36 тысяч человек, скончалось 199 пациентов, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который неоднократно называл коронавирус психозом и не желал признавать серьёзность заболевания, неожиданно изменил точку зрения. Теперь глава государства не только верит в эпидемию, но и опасается второй волны.



На совещании в Минске он призвал чиновников не расслабляться и быть готовыми ко второй вспышке заболеваемости. По мнению белорусского лидера, она может произойти в осенний и зимний периоды. В Белоруссии CoViD-19 подтвердился у 36 тысяч человек, скончалось 199 пациентов, сообщает ЛАЙФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который неоднократно называл коронавирус психозом и не желал признавать серьёзность заболевания, неожиданно изменил точку зрения. Теперь глава государства не только верит в эпидемию, но и опасается второй волны.На совещании в Минске он призвал чиновников не расслабляться и быть готовыми ко второй вспышке заболеваемости. По мнению белорусского лидера, она может произойти в осенний и зимний периоды. — Мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придёт. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьёзно смогли подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас минет, — сказал Лукашенко.



Он признался, что "в силу своего суеверия" не совсем доверяет словам врачей о выходе Белоруссии на плато по заболеваемости коронавирусом. Лукашенко также заявил, что страна выбрала уникальный путь в борьбе с эпидемией и "белорусы в одиночку смогли пройти этот этап". Политик назвал нынешний период сложнейшим за время президентства.



В Белоруссии на 25 мая CoViD-19 подтвердился у 36 тысяч человек, скончалось 199 пациентов. Последние недели в стране регистрируется ежедневный прирост случаев коронавируса по 900 и более человек. Лукашенко не стал вводить в республике карантин, несмотря на требования граждан. life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 198 раз Комментарии