Загрузка... Баскетбол в корзину. Евролига решила не доигрывать сезон 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/TOMS KALNINS



Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение не доигрывать прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Также досрочно завершен сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, проводимого под эгидой Евролиги, сообщает



В обоих турнирах победители определены не будут. Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". До завершения турнира действующий его победитель ЦСКА занимал четвертое место в таблице и уже обеспечил себе место в плей-офф, "Химки" - седьмое, "Зенит" - последнее, 18-е. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение не доигрывать прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Также досрочно завершен сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, проводимого под эгидой Евролиги, сообщает ТАСС В обоих турнирах победители определены не будут. Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". До завершения турнира действующий его победитель ЦСКА занимал четвертое место в таблице и уже обеспечил себе место в плей-офф, "Химки" - седьмое, "Зенит" - последнее, 18-е. Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. Всем участникам этой стадии гарантировано место в турнире в следующем сезоне, поэтому в Еврокубке вновь выступит казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским "Партизаном". Новый сезон в Евролиге и Еврокубке планируется начать 1 октября и 30 сентября соответственно.



Это первый случай в истории Евролиги, которая проводится с 1958 года, когда турнир не был доигран. До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).



Трудное, но верное решение



Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что это самое трудное решение за 20-летнюю историю турнира. "По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе. Два с половиной месяца все заинтересованные стороны лиги сохраняли решимость, но так и не нашли возможность, чтобы провести полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий", - заявил он.



По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, Евролига приняла верное решение и интрига нынешнего сезона переносится на следующий. "Мы остаемся в том же представительстве в Евролиге, в Еврокубке. Значит, баскетбольная интрига, которую мы ждали в этом сезоне, переносится на следующий, - сказал Кущенко. - Все клубы с сегодняшнего момента имеют представление, где играют и как формировать команду. И именно сегодня открывается европейский рынок; за игроков, играющих в Европе, начинается борьба".



"Очень правильное решение Евролиги. И надо отметить, что пытались до конца спасти сезон. Думаю, что ключевым пунктом стало здоровье всех участников процесса, - отметил Кущенко. - Для Единой лиги ВТБ - это серьезный вызов, впервые в истории три клуба будут представлять нас в двух сезонах подряд, и понятно, что Евролига ошибок не прощает - это очень качественное соревнование".



"Химки" и "Зенит" попробуют заново



Если ЦСКА, обладающий лицензией "А", чувствует в Евролиге себя комфортно, то два других представителя России, "Зенит" и "Химки", безусловно, довольны решением руководства турнира.



"Мы были готовы к любому решению Евролиги. К сожалению, не могли голосовать, так как не являемся обладателями постоянной лицензии. Тем не менее готовы были ко всему, и выбор в пользу завершения этого сезона - наиболее логичный, так как здоровье в приоритете, - сказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов. - Пока эпидемиологические службы не могут гарантировать, что мы точно победили эту заразу, был бы большой риск продолжать соревнование".



"Теперь мы поняли, что сезон завершен, что мы остаемся в Евролиге на будущий год. Пусть пока понимания бюджета на следующий сезон нет, но это очень важно. Уверен, что в этом плане у клуба все будет хорошо", - добавил он.



У "Зенита" нынешний сезон был дебютным и первый блин вышел комом. Но, как заявил председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев, он рассчитывает, что вторая попытка участия в баскетбольной Евролиге будет более успешной. "С точки зрения сохранения спортивной целостности и равных условий Евролига приняла правильное решение, - сказал Медведев. - "Зенит" получает второй шанс сыграть в Евролиге, и я надеюсь, что вторая попытка будет намного более удачная".



"Говорить о бюджете на сезон еще рано, но теперь понятно, что он будет планироваться с учетом Евролиги", - добавил Медведев.



УНИКС, по словам президента клуба Евгения Богачева, еще не полностью представляет, как будет развиваться в новых реалиях: "Я лично считаю, что не доигрывать сезон - это правильное решение, - сказал он. - В целом же мы в клубе пока полностью не осмыслили, что произошло и как все будет развиваться".



История Евролиги



Из-за конфликта между FIBA и организаторами Евролиги с сезона-2000/01 стали проводиться два независимых турнира - Суперлига FIBA и Евролига УЛЕБ. С сезона-2008/09 FIBA и организаторы Евролиги пришли к соглашению, Евролига стала снова считаться главным клубным турниром на континенте.



Наиболее титулованным клубом Евролиги (с учетом сезонов до 2000 года) является испанский клуб "Реал" (Мадрид), который десять раз выигрывал турнир. ЦСКА побеждал восемь раз и занимает второе место по количеству титулов. Тройку замыкает израильский "Маккаби" из Тель-Авива - шесть побед.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли. Загрузка... ТАСС Категории: общество, спорт, в Европе Ключевые слова: баскетбол, Китай, Евролига, вирус, fiba, пандемия — статья прочитана 157 раз Комментарии