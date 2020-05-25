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ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса



Мир находится в середине первой волны COVID-19, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает РИА Новости.

"Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания", — сказал он.

По словам Райана, это может быть справедливо для некоторых стран сегодня, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.
"Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с "испанкой". Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну", — добавил он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 25 мая, 21:42

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