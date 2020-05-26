FAZ: интернет стал слишком американским для Германии и её ценностей 🔊 Воспроизвести Reuters



Интернет — это не просто сеть. Он глубоко американизирован, считает журналист Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер. По его мнению, культуру ведения споров и конфликтов в сети формируют американские концерны, основываясь при этом на американских ценностях, что не всегда подходит для Германии. Так, в США жёстко пресекают распространение фейковых новостей, но либерально относятся к травле и разжиганию ненависти в виртуальном пространстве.



Многие немцы видят нечто искусственное в том, как в интернете ведутся споры и дискуссии, пишет редактор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер.



Немцы считают, что это связано с техникой. По их мнению, в сети всё происходит «дико и неуправляемо». Некоторые полагают, что ненависть возникает, потому что в интернете высказывания часто вырываются из контекста. К тому же то, что какой-нибудь аноним написал среди ночи после третьего бокала вина, заставляет качать головой тех, кто читает это поутру за завтраком в ясном сознании. Многие немцы видят нечто искусственное в том, как в интернете ведутся споры и дискуссии, пишет редактор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер.Немцы считают, что это связано с техникой. По их мнению, в сети всё происходит «дико и неуправляемо». Некоторые полагают, что ненависть возникает, потому что в интернете высказывания часто вырываются из контекста. К тому же то, что какой-нибудь аноним написал среди ночи после третьего бокала вина, заставляет качать головой тех, кто читает это поутру за завтраком в ясном сознании.



В Америке гражданину нельзя не только открыто отрицать холокост, утверждать о превосходстве белой расы и требовать создания коммунистической однопартийной диктатуры. Нельзя также рассчитывать на то, что его сограждане будут отвечать на его предложения в явной форме.



Американское общество во многих сферах открыто для конфликтов, утверждает автор статьи. Прокурор выступает против обвиняемого, а тот защищается всеми доступными средствами. Доктор слишком дорого берёт за медицинское обслуживание, и возмущённый пациент уходит к другому врачу. Ведению конфликтов и споров молодёжь учат ещё со школы, в специальных дискуссионных клубах.



«Однако у свободы слова есть границы и в Америке», — настаивает корреспондент издания. В США запрещены непосредственные призывы к насилию, распространение снимков с обнажённым телом, нарушение авторского права и, если дело касается коронавируса, ложь, которая может представлять опасность для человека.



Немцы знают об этом, благодаря правилам Facebook: к разжиганию травли в соцсети относятся с большой либеральностью, зато фотографии женской груди строго запрещены. «Таковы ценности американской республики. Не все из них подходят Германии», — настаивает Бендер.



В том, что касается темы коронавируса, Facebook, Google и Twitter также руководствуются американскими ценностями. Они грубо действуют против фейковых новостей и теорий заговора. Их алгоритмы отдают предпочтение источникам, вдруг ставшим серьёзными. По запросу COVID-19 через Google лишь с большим трудом можно найти теоретиков заговора.



«Невидимая рука сортирует информацию на хорошую и плохую, — пишет немецкая газета. — Это не конец пропаганды, но это больше, чем когда-либо пытались делать концерны. Они пытаются делать это только потому, что речь идёт о здоровье. Против политических экстремистов они действуют не так жёстко. В Америке это не принято».



По версии издания, немецкая и американская демократия «обороноспособны» в разной степени. В Америке граждане, в теории, обеспечивают эту способность к защите сами, по собственной инициативе. Немцы, скорее, ожидают её от авторитетных инстанций. Кто лишается права голоса, зависит от того, кого и когда официальные учреждения признают экстремистами.



Тот, кто предпочитает американскую систему, должен разрешить разжигание межнациональной розни и предоставить свободу действий неонацистам — в противном случае он будет непоследовательным. Поэтому времена коронавируса должны заставить немцев задуматься, насколько американской должна быть их сетевая культура, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine.



Оригинал новости ИноТВ «Слишком редко люди замечают, что ультралиберальная культура спора, которую создают в интернете американские концерны, в некотором смысле связана со страной, в которой они базируются, — подчёркивает журналист издания. — Сеть — это не просто сеть. Она глубоко американская».В Америке гражданину нельзя не только открыто отрицать холокост, утверждать о превосходстве белой расы и требовать создания коммунистической однопартийной диктатуры. Нельзя также рассчитывать на то, что его сограждане будут отвечать на его предложения в явной форме.Американское общество во многих сферах открыто для конфликтов, утверждает автор статьи. Прокурор выступает против обвиняемого, а тот защищается всеми доступными средствами. Доктор слишком дорого берёт за медицинское обслуживание, и возмущённый пациент уходит к другому врачу. Ведению конфликтов и споров молодёжь учат ещё со школы, в специальных дискуссионных клубах.«Однако у свободы слова есть границы и в Америке», — настаивает корреспондент издания. В США запрещены непосредственные призывы к насилию, распространение снимков с обнажённым телом, нарушение авторского права и, если дело касается коронавируса, ложь, которая может представлять опасность для человека.Немцы знают об этом, благодаря правилам Facebook: к разжиганию травли в соцсети относятся с большой либеральностью, зато фотографии женской груди строго запрещены. «Таковы ценности американской республики. Не все из них подходят Германии», — настаивает Бендер.В том, что касается темы коронавируса, Facebook, Google и Twitter также руководствуются американскими ценностями. Они грубо действуют против фейковых новостей и теорий заговора. Их алгоритмы отдают предпочтение источникам, вдруг ставшим серьёзными. По запросу COVID-19 через Google лишь с большим трудом можно найти теоретиков заговора.«Невидимая рука сортирует информацию на хорошую и плохую, — пишет немецкая газета. — Это не конец пропаганды, но это больше, чем когда-либо пытались делать концерны. Они пытаются делать это только потому, что речь идёт о здоровье. Против политических экстремистов они действуют не так жёстко. В Америке это не принято».По версии издания, немецкая и американская демократия «обороноспособны» в разной степени. В Америке граждане, в теории, обеспечивают эту способность к защите сами, по собственной инициативе. Немцы, скорее, ожидают её от авторитетных инстанций. Кто лишается права голоса, зависит от того, кого и когда официальные учреждения признают экстремистами.Тот, кто предпочитает американскую систему, должен разрешить разжигание межнациональной розни и предоставить свободу действий неонацистам — в противном случае он будет непоследовательным. Поэтому времена коронавируса должны заставить немцев задуматься, насколько американской должна быть их сетевая культура, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine. russian.rt.com Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Германия, интернет, США — статья прочитана 161 раз Комментарии