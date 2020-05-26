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Стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может быть запущена уже в начале осени. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. При этом весь процесс может затянуться почти на год.
— Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, в лучшем варианте это займёт 7–9 месяцев — процесс вакцинации и её масштабирование, — рассказал он в эфире Первого канала, передает ЛАЙФ.
Несколько дней назад Александр Гинцбург проверил вакцину от коронавируса на себе. Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах исследовательского центра прошли успешно и не выявили побочных эффектов. Коронавирусная инфекция подтвердилась более чем у 350 тысяч россиян, при этом выздоровел уже каждый третий заболевший.
life.ru
География: Россия
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