Стало известно, когда может начаться массовая вакцинация россиян от коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Verwendung weltweit



Массовая вакцинация россиян от коронавируса может быть запущена уже в начале осени. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. При этом весь процесс может затянуться почти на год.



— Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, в лучшем варианте это займёт 7–9 месяцев — процесс вакцинации и её масштабирование, — рассказал он в эфире Первого канала, передает



Несколько дней назад Александр Гинцбург проверил вакцину от коронавируса на себе. Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах исследовательского центра прошли успешно и не выявили побочных эффектов. Коронавирусная инфекция подтвердилась более чем у 350 тысяч россиян, при этом выздоровел уже каждый третий заболевший. Массовая вакцинация россиян от коронавируса может быть запущена уже в начале осени. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. При этом весь процесс может затянуться почти на год.— Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, в лучшем варианте это займёт 7–9 месяцев — процесс вакцинации и её масштабирование, — рассказал он в эфире Первого канала, передает ЛАЙФ Несколько дней назад Александр Гинцбург проверил вакцину от коронавируса на себе. Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах исследовательского центра прошли успешно и не выявили побочных эффектов. Коронавирусная инфекция подтвердилась более чем у 350 тысяч россиян, при этом выздоровел уже каждый третий заболевший. life.ru Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 147 раз Комментарии