Лондон решил не выходить из Договора по открытому небу 🔊 Воспроизвести



Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу, указывается в сообщении британского посольства в России, сообщает



В сообщении в Telegram-канале посольства указывается, что правительство Великобритании «было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе». Лондон понимает «обеспокоенность» Вашингтона о якобы «неисполнении Договора российской стороной».



«Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», – добавили в посольстве.



Отмечается, что Лондон «не имеет планов по выходу из Договора».



Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.



В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора.



Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором. Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу, указывается в сообщении британского посольства в России, сообщает ВЗГЛЯД В сообщении в Telegram-канале посольства указывается, что правительство Великобритании «было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе». Лондон понимает «обеспокоенность» Вашингтона о якобы «неисполнении Договора российской стороной».«Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», – добавили в посольстве.Отмечается, что Лондон «не имеет планов по выходу из Договора».Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора.Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Великобритания, США, договор, Трамп, авиарейсы, небо — статья прочитана 130 раз Комментарии