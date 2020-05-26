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Лондон решил не выходить из Договора по открытому небу



Британия не планирует выходить из Договора по открытому небу, указывается в сообщении британского посольства в России, сообщает ВЗГЛЯД.

В сообщении в Telegram-канале посольства указывается, что правительство Великобритании «было проинформировано о решении США выйти из Договора об открытом небе». Лондон понимает «обеспокоенность» Вашингтона о якобы «неисполнении Договора российской стороной».

«Великобритания остается приверженной Договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», – добавили в посольстве.

Отмечается, что Лондон «не имеет планов по выходу из Договора».

Напомним, Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу.

В свою очередь Германия и Швеция пожелали США пересмотреть выход из Договора по открытому небу. Китай увидел угрозу в выходе США из Договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором.
vz.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Великобритания, США, договор, Трамп, авиарейсы, небо
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добавлена сегодня, 26 мая, 12:00

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