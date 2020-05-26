Российский Ноев ковчег отправят на небывалую высоту 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Николай Хижняк



Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью



Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле — мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.



"Полет второго "Биона-М" будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали — от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в десять раз. Ведь первый "Бион-М" был всего на 500 километрах, а МКС — 400 километрах", — сказал Сычев. Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле — мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами."Полет второго "Биона-М" будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали — от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в десять раз. Ведь первый "Бион-М" был всего на 500 километрах, а МКС — 400 километрах", — сказал Сычев. "Это позволит нам сравнить результаты двух "Бионов-М" и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных — увеличение радиационной нагрузки или невесомость", — добавил он.



По словам ученого, запуск биоспутника планируется в 2023 году. "К сожалению, мы все уходим вправо и невозможно что-либо прогнозировать. Но работа идет, и руководство "Роскосмоса" жестко говорит, что пандемия коронавируса никак не сказывается на ее сроках", — сказал он.



Сычев отметил, что очень многое зависит от финансирования, есть технические и организационные проблемы. "Поскольку эти работы идут в рамках гособоронзаказа, то требования ужесточаются очень серьезно. На мой взгляд, по научной аппаратуре это не всегда оправданно. Но будем надеяться, что все это успешно преодолеем", — пояснил он.



Ученый рассказал, что на биоспутнике полетят мыши, потому что это "основной объект исследований", а также мухи-дрозофилы — для изучения общебиологических вопросов. Кроме того, там будут находиться различные микроорганизмы, проведены исследования клеток, технические и технологические эксперименты, выращивание кристаллов белков. РИА Новости Категории: в мире, технологии, образование Ключевые слова: космос, исследование, станция, Роскосмос, запуск География: Россия — статья прочитана 174 раза Комментарии