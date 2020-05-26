CNN: со скоростью света — ВМС США успешно испытали мощный боевой лазер 🔊 Воспроизвести Reuters



ВМС США успешно провели стрельбы с использованием боевого лазера большой мощности, способного уничтожать воздушные цели, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя мощность оружия не сообщается, предполагается, что она составила 150 киловатт. При этом в ходе испытаний ВМС подожгли беспилотник, находящийся в воздухе.



Корабль ВМС США успешно провёл испытания нового лазерного оружия большой мощности, которое способно уничтожать самолёты в воздухе, пишет CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.



На кадрах и видео, опубликованных ВМС, видно, как десантный корабль-док USS Portland выполняет «первое системное применение твердотельного лазера большой мощности» против беспилотника. На записи с палубы корабля бьёт луч света, после чего БПЛА начинает гореть. Корабль ВМС США успешно провёл испытания нового лазерного оружия большой мощности, которое способно уничтожать самолёты в воздухе, пишет CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.На кадрах и видео, опубликованных ВМС, видно, как десантный корабль-док USS Portland выполняет «первое системное применение твердотельного лазера большой мощности» против беспилотника. На записи с палубы корабля бьёт луч света, после чего БПЛА начинает гореть.



«С помощью продвинутых испытаний в море против БПЛА и малых судов мы получим ценную информацию о возможностях прототипа твердотельной оружейной лазерной системы против потенциальных угроз, — заявил по этому поводу капитан Кэрри Сандерс. — Благодаря этому новому передовому средству мы преображаем облик войны на море для наших ВМС».



В 2017 году CNN стал свидетелем стрельб с применением 30-киловаттного лазерного оружия на борту USS Ponce в Персидском заливе. Тогда лейтенант Кейл Хьюс описал принцип работы оружия следующим образом: «Он выбрасывает огромное количество фотонов в сторону приближающегося объекта. Мы не учитываем ни ветер, ни дальность огня, ни другие факторы. Мы можем поражать цели со скоростью света».



Оригинал новости ИноТВ ВМС США не уточнили, где конкретно проходили стрельбы, сообщив лишь, что они состоялись в Тихом океане 16 мая. О мощности оружия нет никакой официальной информации, однако в докладе Международного института стратегических исследований за 2018 год называется цифра в 150 киловатт.«С помощью продвинутых испытаний в море против БПЛА и малых судов мы получим ценную информацию о возможностях прототипа твердотельной оружейной лазерной системы против потенциальных угроз, — заявил по этому поводу капитан Кэрри Сандерс. — Благодаря этому новому передовому средству мы преображаем облик войны на море для наших ВМС».В 2017 году CNN стал свидетелем стрельб с применением 30-киловаттного лазерного оружия на борту USS Ponce в Персидском заливе. Тогда лейтенант Кейл Хьюс описал принцип работы оружия следующим образом: «Он выбрасывает огромное количество фотонов в сторону приближающегося объекта. Мы не учитываем ни ветер, ни дальность огня, ни другие факторы. Мы можем поражать цели со скоростью света». Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, вооружение, испытание, лазеры — статья прочитана 219 раз Комментарии