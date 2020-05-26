Politico: администрация Трампа планирует продлить СНВ-III — но ненадолго 🔊 Воспроизвести Reuters



Судя по всему, Вашингтон всё-таки не желает отказываться от договора СНВ-III — во всяком случае, пока, пишет Politico. Как стало известно изданию, в администрации Трампа рассматривают новую дипломатическую стратегию, в рамках которой власти США предложат России продлить соглашение на небольшой срок, чтобы до истечения срока его действия заключить с Москвой более масштабное соглашение о контроле над вооружениями, в которое также будут пытаться включить и Китай.



Администрация президента Дональда Трампа в целях «спасти репутацию» и всё-таки не допустить краха подписанного при Бараке Обаме Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может применить новую стратегию: Вашингтон рассматривает возможность предложить временно продлить действие СНВ-III и за этот срок заключить с Москвой новое, «более масштабное» соглашение, попытавшись также включить в него Китай, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников правительства, знакомых с ходом обсуждения плана. По данным издания, такой дипломатический манёвр в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности (СНБ) США считают «перспективным» подходом, который позволит одновременно и не допустить прекращения действия СНВ-III, и добиться, чтобы Россия «хотя бы по существу» согласилась на более серьёзные сокращения ядерного оружия. Администрация президента Дональда Трампа в целях «спасти репутацию» и всё-таки не допустить краха подписанного при Бараке Обаме Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может применить новую стратегию: Вашингтон рассматривает возможность предложить временно продлить действие СНВ-III и за этот срок заключить с Москвой новое, «более масштабное» соглашение, попытавшись также включить в него Китай, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников правительства, знакомых с ходом обсуждения плана. По данным издания, такой дипломатический манёвр в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности (СНБ) США считают «перспективным» подходом, который позволит одновременно и не допустить прекращения действия СНВ-III, и добиться, чтобы Россия «хотя бы по существу» согласилась на более серьёзные сокращения ядерного оружия.



Опрошенные журналистами Politico эксперты по контролю над вооружениями подчеркнули, что новый подход администрации Трампа вызывает целый ряд вопросов и сомнений, но может и принести дипломатические плоды. «Такой подход, при котором мы продлим соглашение на полгода, чтобы выиграть немного времени и договориться с россиянами о чём-то новом, призвав поучаствовать и китайцев, — сам по себе не так уж и плох, — заявил, например, член СНБ при Обаме Джон Вольфстал, отвечавший в совете за политику в сфере ядерного оружия. — Он может позволить совершить невозможное, но лишь в том случае, если можно будет гарантировать, что у следующей администрации будет нужное пространство для манёвра в виде возможности снова продлить СНВ-III».



Заключённый Россией и США в 2010 году СНВ-III устанавливает для обеих сторон лимит на стратегические наступательные вооружения в количестве 1550, а также предусматривает ряд мер по контролю за исполнением подписантами обязательств — включая, среди прочего, регулярные инспекции, пишет Politico. Москва в прошлом году объявила о том, что готова продлить действие соглашения на полный срок — то есть на пять лет, — без предварительных условий; в свою очередь, в администрации Трампа настаивали, что договор имеет изъяны, поскольку в нём не учитываются многие типы российского ядерного оружия, а потому его необходимо заменить на новое «всеобъемлющее соглашение», которое также следует подписать Китаю, отмечают корреспонденты журнала. «Это имеет огромное значение, поскольку речь идёт о двух странах, которые в прошлом уже проявили себя в плане соблюдения обязательств по соглашениям с наихудшей стороны, — комментировал недавно позицию Вашингтона спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. — Россия нарушала почти все соглашения, которые мы вообще когда-либо с ней подписывали, но ряд договоров с нами нарушает сейчас и Китай».



Как уточняется в материале Politico, первый элемент нового подхода администрации Трампа — это продление СНВ-III, но на значительно меньший срок, чем предусмотрено самим соглашением (по его условиям максимальное время продления составляет пять лет). По мнению господина Вольфстала, одна из главных проблем заключается в том, что пока нет ответа на вопрос, смогут ли стороны продлить соглашение снова, если США, Россия и Китай так и не заключат новый договор до того момента, как действие СНВ-III снова истечёт. «Можно ли продлевать соглашение несколько раз при условии, что эти продления в сумме не превышают по сроку пятилетний период? — пояснил Вольфстал. — Некоторые опасаются, что нынешняя администрация сначала заявит, что продлит соглашение на полгода, а потом сожжёт все мосты, убив таким образом СНВ-III. Другие считают, что продлевать соглашение сначала на шесть месяцев, а потом на четыре с половиной или три года, всё-таки можно, если общий период продления не превышает пяти лет».



Администрация Трампа может сделать и ещё более спорный шаг, если попытается заключить с Москвой новое соглашение, в котором не будут чётко расписаны меры по обеспечению исполнения обязательств, пишет Politico. Как отметил в беседе с корреспондентом издания бывший чиновник правительства США, который «внимательно следит за политикой в области контроля над вооружениями», внутри администрации всё явственнее понимают, что, учитывая, как мало времени осталось до выборов и насколько плохо развиваются отношения с Москвой и Пекином, достичь обещанного Трампом «дипломатического прорыва» будет практически невозможно. «Не думаю, что кто-либо всерьёз верит, что будет какой-то официальный договор — но как минимум «джентльменского соглашения» добиться всё-таки хотят, — цитирует чиновника Politico. — Я много раз слышал именно такую формулировку, когда речь шла о том, чего же мы хотим получить от россиян». По словам источника, администрация Трампа скорее всего предложит продлить действие СНВ-III на один-два года и будет пытаться за это время добиться подписания какого-либо, пусть и не слишком конкретного, но всё же письменного документа.



Некоторые из чиновников, беседовавших с Politico, отметили, что администрация Трампа рассчитывает заключить с Москвой соглашение, аналогичное Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанному между странами в 2002 году. Договор о СНП в теории предусматривал дополнительные сокращения ядерных арсеналов с обеих сторон, однако при этом содержал значительно меньше условий по исполнению подписантами своих обязательств, за что его активно критиковали, подчёркивают авторы статьи. Как отмечают журналисты, в Договоре о СНП была по сути использована уже существовавшая инфраструктура по контролю за соблюдением, предусмотренная ещё действовавшим тогда соглашением СНВ-I — ведь в обеих странах по-прежнему находились инспектора и можно было с большой долей уверенности установить, не нарушают ли стороны свои обязательства. Между тем, если администрация Трампа в соответствии со своим планом продлит СНВ-III лишь на небольшой срок, повторить приём, использованный в Договоре о СНП, не выйдет — для гарантии исполнения любого нового соглашения придётся «с нуля» создавать систему контроля, что и смущает экспертов, говорится в статье.



Тем не менее в Госдепе США говорят, что надеются возобновить переговоры с Россией как можно скорее и подчёркивают, что очень хотели бы видеть на этих переговорах представителей Китая, пишет Politico. «Россия заявляла, что готова продлять договор без предварительных условий, и мы её позицию помним, — заявил в интервью журналу официальный представитель ведомства. — В декабре 2019 года мы из лучших намерений отдельно обратились и к Китаю, пригласив его вступить в диалог о стратегической безопасности, сокращении риска применения ядерного оружия, о контроле над вооружениями и их будущем. Мы надеемся начать его в кратчайшие сроки и ждём ответа Пекина».



Как бы то ни было, главный вопрос на данный момент — удастся ли чиновникам администрации убедить Дональда Трампа сделать первый шаг, говорится в статье. «Центральная загвоздка в том, есть ли вообще способ уговорить Трампа продлить договор, который заключал Обама, — пояснил в интервью Politico господин Вольфстал. — По этому поводу есть серьёзные сомнения».



Оригинал новости ИноТВ Как напоминают корреспонденты Politico, СНВ-III — один из последних оставшихся в силе договоров, направленных на сдерживание роста крупнейших в мире ядерных арсеналов, однако в последнее время американский политический истеблишмент всё больше опасается, что Дональд Трамп может отказаться от него, как он уже поступил с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, а также с заключённой при Обаме «ядерной сделкой» с Ираном. Тем не менее всё более громкая критика в адрес администрации американского президента и, в частности, замечания о том, что декларируемая цель Трампа — а именно, замена существующих соглашений на новый всеобъемлющий договор, в который был бы также включён Китай — оторвана от действительности, а попытки её достигнуть могут обернуться новой гонкой вооружений, всё же заставили вашингтонских чиновников разработать новую стратегию, которая сейчас находит всё больше сторонников в американском правительстве, говорится в материале журнала.Опрошенные журналистами Politico эксперты по контролю над вооружениями подчеркнули, что новый подход администрации Трампа вызывает целый ряд вопросов и сомнений, но может и принести дипломатические плоды. «Такой подход, при котором мы продлим соглашение на полгода, чтобы выиграть немного времени и договориться с россиянами о чём-то новом, призвав поучаствовать и китайцев, — сам по себе не так уж и плох, — заявил, например, член СНБ при Обаме Джон Вольфстал, отвечавший в совете за политику в сфере ядерного оружия. — Он может позволить совершить невозможное, но лишь в том случае, если можно будет гарантировать, что у следующей администрации будет нужное пространство для манёвра в виде возможности снова продлить СНВ-III».Заключённый Россией и США в 2010 году СНВ-III устанавливает для обеих сторон лимит на стратегические наступательные вооружения в количестве 1550, а также предусматривает ряд мер по контролю за исполнением подписантами обязательств — включая, среди прочего, регулярные инспекции, пишет Politico. Москва в прошлом году объявила о том, что готова продлить действие соглашения на полный срок — то есть на пять лет, — без предварительных условий; в свою очередь, в администрации Трампа настаивали, что договор имеет изъяны, поскольку в нём не учитываются многие типы российского ядерного оружия, а потому его необходимо заменить на новое «всеобъемлющее соглашение», которое также следует подписать Китаю, отмечают корреспонденты журнала. «Это имеет огромное значение, поскольку речь идёт о двух странах, которые в прошлом уже проявили себя в плане соблюдения обязательств по соглашениям с наихудшей стороны, — комментировал недавно позицию Вашингтона спецпредставитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. — Россия нарушала почти все соглашения, которые мы вообще когда-либо с ней подписывали, но ряд договоров с нами нарушает сейчас и Китай».Как уточняется в материале Politico, первый элемент нового подхода администрации Трампа — это продление СНВ-III, но на значительно меньший срок, чем предусмотрено самим соглашением (по его условиям максимальное время продления составляет пять лет). По мнению господина Вольфстала, одна из главных проблем заключается в том, что пока нет ответа на вопрос, смогут ли стороны продлить соглашение снова, если США, Россия и Китай так и не заключат новый договор до того момента, как действие СНВ-III снова истечёт. «Можно ли продлевать соглашение несколько раз при условии, что эти продления в сумме не превышают по сроку пятилетний период? — пояснил Вольфстал. — Некоторые опасаются, что нынешняя администрация сначала заявит, что продлит соглашение на полгода, а потом сожжёт все мосты, убив таким образом СНВ-III. Другие считают, что продлевать соглашение сначала на шесть месяцев, а потом на четыре с половиной или три года, всё-таки можно, если общий период продления не превышает пяти лет».Администрация Трампа может сделать и ещё более спорный шаг, если попытается заключить с Москвой новое соглашение, в котором не будут чётко расписаны меры по обеспечению исполнения обязательств, пишет Politico. Как отметил в беседе с корреспондентом издания бывший чиновник правительства США, который «внимательно следит за политикой в области контроля над вооружениями», внутри администрации всё явственнее понимают, что, учитывая, как мало времени осталось до выборов и насколько плохо развиваются отношения с Москвой и Пекином, достичь обещанного Трампом «дипломатического прорыва» будет практически невозможно. «Не думаю, что кто-либо всерьёз верит, что будет какой-то официальный договор — но как минимум «джентльменского соглашения» добиться всё-таки хотят, — цитирует чиновника Politico. — Я много раз слышал именно такую формулировку, когда речь шла о том, чего же мы хотим получить от россиян». По словам источника, администрация Трампа скорее всего предложит продлить действие СНВ-III на один-два года и будет пытаться за это время добиться подписания какого-либо, пусть и не слишком конкретного, но всё же письменного документа.Некоторые из чиновников, беседовавших с Politico, отметили, что администрация Трампа рассчитывает заключить с Москвой соглашение, аналогичное Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанному между странами в 2002 году. Договор о СНП в теории предусматривал дополнительные сокращения ядерных арсеналов с обеих сторон, однако при этом содержал значительно меньше условий по исполнению подписантами своих обязательств, за что его активно критиковали, подчёркивают авторы статьи. Как отмечают журналисты, в Договоре о СНП была по сути использована уже существовавшая инфраструктура по контролю за соблюдением, предусмотренная ещё действовавшим тогда соглашением СНВ-I — ведь в обеих странах по-прежнему находились инспектора и можно было с большой долей уверенности установить, не нарушают ли стороны свои обязательства. Между тем, если администрация Трампа в соответствии со своим планом продлит СНВ-III лишь на небольшой срок, повторить приём, использованный в Договоре о СНП, не выйдет — для гарантии исполнения любого нового соглашения придётся «с нуля» создавать систему контроля, что и смущает экспертов, говорится в статье.Тем не менее в Госдепе США говорят, что надеются возобновить переговоры с Россией как можно скорее и подчёркивают, что очень хотели бы видеть на этих переговорах представителей Китая, пишет Politico. «Россия заявляла, что готова продлять договор без предварительных условий, и мы её позицию помним, — заявил в интервью журналу официальный представитель ведомства. — В декабре 2019 года мы из лучших намерений отдельно обратились и к Китаю, пригласив его вступить в диалог о стратегической безопасности, сокращении риска применения ядерного оружия, о контроле над вооружениями и их будущем. Мы надеемся начать его в кратчайшие сроки и ждём ответа Пекина».Как бы то ни было, главный вопрос на данный момент — удастся ли чиновникам администрации убедить Дональда Трампа сделать первый шаг, говорится в статье. «Центральная загвоздка в том, есть ли вообще способ уговорить Трампа продлить договор, который заключал Обама, — пояснил в интервью Politico господин Вольфстал. — По этому поводу есть серьёзные сомнения». russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, сокращение, США, Франция, Британия, СНВ-3, боеголовки — статья прочитана 193 раза Комментарии