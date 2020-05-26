С июня Кабмину Литвы предлагается отменить контроль на границе с Латвией 🔊 Воспроизвести



В понедельник Министерство внутренних дел выдвинуло правительству Литвы предложение отменить пограничный контроль с Латвией с 1 июня.



"В связи со стабилизацией ситуации с пандемией в мире, мы полагаем, что все больше стран откроют свои границы. Мы также готовы и далее постепенно сокращать ограничения – предлагаем с 1 июня отменить пограничный контроль с Латвией. Это решение позволит ускорить передвижение через границу и обеспечит удобство в путешествиях", – заявила министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Это предложение правительство Литвы рассмотрит на совещании в среду.



С 15 мая гражданам стран Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки COVID-19, однако процедура паспортного контроля остается.



С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта в Литве (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).



Если гражданин стран Балтии в течении 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней. В понедельник Министерство внутренних дел выдвинуло правительству Литвы предложение отменить пограничный контроль с Латвией с 1 июня."В связи со стабилизацией ситуации с пандемией в мире, мы полагаем, что все больше стран откроют свои границы. Мы также готовы и далее постепенно сокращать ограничения – предлагаем с 1 июня отменить пограничный контроль с Латвией. Это решение позволит ускорить передвижение через границу и обеспечит удобство в путешествиях", – заявила министр внутренних дел Рита Тамашунене.Это предложение правительство Литвы рассмотрит на совещании в среду.С 15 мая гражданам стран Литвы, Латвии и Эстонии и законно проживающим в них лицам, желающим путешествовать через территории этих стран уже не нужно обосновывать причины въезда. Если граждане путешествовали только по территориям этих трех упомянутых стран, то на границе их не проверяют работники Национального центра общественного здоровья на признаки COVID-19, однако процедура паспортного контроля остается.С 18 мая граждане стран Балтии могут выбирать для передвижения четыре пограничных пункта в Литве (Бутинге-Руцава, Салочяй-Гренцтале, Кальвяй-Мейтене, Смелине-Медуми).Если гражданин стран Балтии в течении 14 суток бывал в других государствах (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии), то в отношении его действует правило обязательной самоизоляции на 14 дней. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 183 раза Комментарии