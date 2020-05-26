Морским традициям вирус не помеха

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В Клайпеде, в морском православном Покрово-Никольском храме, 22 мая, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, была совершена Божественная литургия, которую возглавил архимандрит Амвросий (Федукович) в сослужении клириков клайпедского благочиния.



Состоялся также молебен у Поклонного Креста и по традиции в этот день прошло награждение группы моряков Почётным знаком «Ветеран моря». Этим знаком награждаются моряки Литвы, а сама награда является подтверждением преданности морской профессии.



Православная Церковь 22 мая вспоминает святителя Николая Чудотворца: ведь именно в этот день в 1087 году произошло важное событие - мощи Святителя были перенесены из Мир Ликийских в город Бари (Италия). А с древности Николай Чудотворец почитался покровителем в том числе и моряков. Поэтому угодник Божий во всех приморских городах, к которым относится и Клайпеда, особенно чтим. Состоялся также молебен у Поклонного Креста и по традиции в этот день прошло награждение группы моряков Почётным знаком «Ветеран моря». Этим знаком награждаются моряки Литвы, а сама награда является подтверждением преданности морской профессии.Православная Церковь 22 мая вспоминает святителя Николая Чудотворца: ведь именно в этот день в 1087 году произошло важное событие - мощи Святителя были перенесены из Мир Ликийских в город Бари (Италия). А с древности Николай Чудотворец почитался покровителем в том числе и моряков. Поэтому угодник Божий во всех приморских городах, к которым относится и Клайпеда, особенно чтим.



По красивой и важной традиции портового города на церемонию награждения, чтобы поздравить моряков и выразить своё уважение труженикам моря, прибыл и Витаутас Грубляускас, мэр города на семи ветрах.



Председатель Союза моряков Литвы (штаб квартира организации находится в Клайпеде) Пятрас Бекежа и председатель ассоциации морских капитанов Юозас Лепуонюс присоединились к сердечным приветствия и поздравлениям морякам всех конфессий, пожелав здоровья, удачи, попутного ветра.



В этом году Почётным знаком «Ветеран моря» были награждены четыре моряка с огромным стажем работы. Это моторист Василий Дуженков, который отработал в море 41 год; капитан Константин Телик, отработавший на морских судах 34 года, боцман Юозас Странкаускас, чей морской стажа равен 43 года, а общий - 47 лет, и моторист Дмитрий Николаев с 42 годами «морского» стажа.



П.Бекежа в своём выступлении с гордостью отметил, что почти 90% всех грузов перевозится судами, что это один из лучших способов перевозки грузов. Ему приятно, что большая часть литовских моряков как раз эти функции и выполняет.



- Стало хорошей традицией чтить труд наших моряков в Клайпеде в этот праздник в этом святом месте, - сказал председатель Союза моряков Литвы.



И с этим сложно не согласиться.



Фото автора и Владимира Беглика







После молебна у Поклонного Креста архимандрит Амвросий обратился к собравшимся на русском и литовском языках c пожеланием объединения людей вокруг молитвы Господу и вокруг таких святых, как Святитель Николай, и призвал обращаться к Николаю Чудотворцу и просить у него помощи в жизни.По красивой и важной традиции портового города на церемонию награждения, чтобы поздравить моряков и выразить своё уважение труженикам моря, прибыл и Витаутас Грубляускас, мэр города на семи ветрах.Председатель Союза моряков Литвы (штаб квартира организации находится в Клайпеде) Пятрас Бекежа и председатель ассоциации морских капитанов Юозас Лепуонюс присоединились к сердечным приветствия и поздравлениям морякам всех конфессий, пожелав здоровья, удачи, попутного ветра.В этом году Почётным знаком «Ветеран моря» были награждены четыре моряка с огромным стажем работы. Это моторист Василий Дуженков, который отработал в море 41 год; капитан Константин Телик, отработавший на морских судах 34 года, боцман Юозас Странкаускас, чей морской стажа равен 43 года, а общий - 47 лет, и моторист Дмитрий Николаев с 42 годами «морского» стажа.П.Бекежа в своём выступлении с гордостью отметил, что почти 90% всех грузов перевозится судами, что это один из лучших способов перевозки грузов. Ему приятно, что большая часть литовских моряков как раз эти функции и выполняет.- Стало хорошей традицией чтить труд наших моряков в Клайпеде в этот праздник в этом святом месте, - сказал председатель Союза моряков Литвы.И с этим сложно не согласиться. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Покрово-Никольский храм, «Ветеран моря» — статья прочитана 198 раз Комментарии