Возобновляются авиаперелеты из Литвы 🔊 Воспроизвести



Латвийская авиакомпания Air Baltic с понедельник возобновляет полеты из Вильнюса в Таллин и в обратном направлении. Разрешение на возобновление полетов на прошлой неделе предоставило правительство Литвы.



На официальном веб-сайте Air Baltic указано, что самолет совершит вылет из Вильнюса в 19 часов, а обратно из Таллина вылетит примерно в 21.10.



Кабмин разрешил с понедельника возобновить и полеты в Норвегию, Air Baltic планирует выполнять полеты в Осло с четверга.



Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты Air Baltic.



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Со среды венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в столицу Норвегии Осло.



Рейсы в аэропорт Сандефьорд-Торп будут проходить по средам и воскресеньям, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта.



С 1 июня Wizz Air возобновит рейсы из Каунаса в другие города Норвегии – Олесунн и Берген. Оба рейса будут по понедельникам и пятницам.



С четверга планирует возобновить рейсы в Осло и латвийская авиакомпания Air Baltic. Латвийская авиакомпания Air Baltic с понедельник возобновляет полеты из Вильнюса в Таллин и в обратном направлении. Разрешение на возобновление полетов на прошлой неделе предоставило правительство Литвы.На официальном веб-сайте Air Baltic указано, что самолет совершит вылет из Вильнюса в 19 часов, а обратно из Таллина вылетит примерно в 21.10.Кабмин разрешил с понедельника возобновить и полеты в Норвегию, Air Baltic планирует выполнять полеты в Осло с четверга.Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты Air Baltic.* * *Со среды венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в столицу Норвегии Осло.Рейсы в аэропорт Сандефьорд-Торп будут проходить по средам и воскресеньям, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта.С 1 июня Wizz Air возобновит рейсы из Каунаса в другие города Норвегии – Олесунн и Берген. Оба рейса будут по понедельникам и пятницам.С четверга планирует возобновить рейсы в Осло и латвийская авиакомпания Air Baltic. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 221 раз Комментарии