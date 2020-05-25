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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Возобновляются авиаперелеты из Литвы
Латвийская авиакомпания Air Baltic с понедельник возобновляет полеты из Вильнюса в Таллин и в обратном направлении. Разрешение на возобновление полетов на прошлой неделе предоставило правительство Литвы.
На официальном веб-сайте Air Baltic указано, что самолет совершит вылет из Вильнюса в 19 часов, а обратно из Таллина вылетит примерно в 21.10.
Кабмин разрешил с понедельника возобновить и полеты в Норвегию, Air Baltic планирует выполнять полеты в Осло с четверга.
Уже возобновлены рейсы из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты Air Baltic.
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Со среды венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в столицу Норвегии Осло.
Рейсы в аэропорт Сандефьорд-Торп будут проходить по средам и воскресеньям, сообщается на сайте Вильнюсского аэропорта.
С 1 июня Wizz Air возобновит рейсы из Каунаса в другие города Норвегии – Олесунн и Берген. Оба рейса будут по понедельникам и пятницам.
С четверга планирует возобновить рейсы в Осло и латвийская авиакомпания Air Baltic.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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