Апелляционный суд Литвы рассмотрит дело о событиях 13 января осенью 🔊 Воспроизвести



Из-за объявленного в стране карантина Апелляционный суд Литвы (АСЛ) перенёс начало рассмотрения дела о трагических событиях 13 января 1991 года на осень.



Двадцать заседаний по этому делу намечены с 15 сентября по 15 декабря, сообщил в понедельник суд.



"В период карантина со смягченными условиями устные заседания в Апелляционном суде Литвы ведутся только в одном зале – в самом большом, где при соблюдении требований дистанции могут вместиться до 20 человек. Дело 13 января очень большое, в нем много участников процесса: сотни пострадавших, более 100 адвокатов, за рассмотрением дела наблюдают представители общественности, СМИ. Суд обязан обеспечить справедливое, слаженное и публичное рассмотрение дела. Было бы очень безответственно размещать так много людей и рассматривать дело в заполненном зале", – отметил в пресс-релизе председатель АСЛ Альгимантас Валантинас. Из-за объявленного в стране карантина Апелляционный суд Литвы (АСЛ) перенёс начало рассмотрения дела о трагических событиях 13 января 1991 года на осень.Двадцать заседаний по этому делу намечены с 15 сентября по 15 декабря, сообщил в понедельник суд."В период карантина со смягченными условиями устные заседания в Апелляционном суде Литвы ведутся только в одном зале – в самом большом, где при соблюдении требований дистанции могут вместиться до 20 человек. Дело 13 января очень большое, в нем много участников процесса: сотни пострадавших, более 100 адвокатов, за рассмотрением дела наблюдают представители общественности, СМИ. Суд обязан обеспечить справедливое, слаженное и публичное рассмотрение дела. Было бы очень безответственно размещать так много людей и рассматривать дело в заполненном зале", – отметил в пресс-релизе председатель АСЛ Альгимантас Валантинас. Рассмотрение дела, которое должно было начаться 26 мая, было перенесено на 6 мая, а затем на 27 мая.



По информации суда, с учетом ситуации в стране и рекомендации, а также того, что осенью еще могут применяться ограничения на дистанцию между людьми, уже сейчас идет поиск зала подходящего размера для рассмотрения этого резонансного дела.



Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.



Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.



Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.



По делу подана 61 апелляционная жалоба. Приговор суда первой инстанции обжаловали и осужденные, их защитники, прокуроры, пострадавшие и гражданские истцы.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.



Советские власти попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, суд, 13 января, обвинение, следствие, адвокаты апелляция — статья прочитана 149 раз Комментарии