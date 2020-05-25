У Минтранспорта Литвы есть претензии к LG по поводу стоимости конкурса на электрификацию 🔊 Воспроизвести



Министерство транспорта заявило, что из-за действий Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) был затянут и подорожал проект электрификации участка железной дороги, а репутация победившей на конкурсе испанской компании вызывает сомнения.



Об этом говорится в обнародованной сводке внутреннего аудита.



Министр транспорта Ярослав Наркевич обещает, что полный отчет об аудите конкурса на электрификацию участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла будет обнародован после получения мнения Lietuvos gelezinkeliai о конфиденциальности.



"В пятницу мы информировали Lietuvos gelezinkeliai, что в связи с большим интересом в обществе к этому внутреннему аудиту мы намерены обнародовать отчет об аудите. Мы попросили компанию указать, содержится ли в отчете об аудите конфиденциальная информация, а также указать аргументы и мотивы", - сказал для пресс-релиза министр Я. Наркевич. Министерство транспорта заявило, что из-за действий Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) был затянут и подорожал проект электрификации участка железной дороги, а репутация победившей на конкурсе испанской компании вызывает сомнения.Об этом говорится в обнародованной сводке внутреннего аудита.Министр транспорта Ярослав Наркевич обещает, что полный отчет об аудите конкурса на электрификацию участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла будет обнародован после получения мнения Lietuvos gelezinkeliai о конфиденциальности."В пятницу мы информировали Lietuvos gelezinkeliai, что в связи с большим интересом в обществе к этому внутреннему аудиту мы намерены обнародовать отчет об аудите. Мы попросили компанию указать, содержится ли в отчете об аудите конфиденциальная информация, а также указать аргументы и мотивы", - сказал для пресс-релиза министр Я. Наркевич. Обнародовать отчет недавно призвал и премьер Саулюс Сквернялис.



Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас сказал BNS, что компания никогда не возражала против обнародования результатов аудита, а гриф конфиденциальности на отчет министерство поставило по собственной инициативе.



Претензии - к репутации подрядчика



В материале аудита конкурса на электрификацию содержатся сомнения в репутации победившего на конкурсе подрядчика - испанской компании Elecnor.



"Мы усматриваем риск в плане своевременного и надлежащего выполнения договора купли, если услуги по проектированию и работы подряда будут приобретены у испанского хозяйствующего субъекта с сомнительной репутацией, в отношении которого в Испании ведется досудебное расследование", - говорится в материале аудита.



Испанская национальная Комиссия по вопросам рынка и конкуренции ранее оштрафовала Elecnor за картельную сделку при покупке материалов на сумму в 20,35 млн евро.



Финансовые санкции за участие в картеле были применены и в отношении другой известной компании – Siemens (16,8 млн евро), партнера Elecnor - компании Inabensa (11,56 млн евро), французской Alstom (8,83 млн. евро). Это решение комиссии еще не вступило в силу, оно обжаловано в суде.



СМИ сообщали, что штраф за упомянутый картель получала и занявшая второе место на конкурсе электрификации компания Cobra – она получила самый крупный штраф в 27,2 млн. евро.



По мнению министерства, должен быть усилен контроль над осуществлением договора на этапе проектировки, чтобы вовремя завершить технический проект, тогда, в случае банкротства поставщика можно будет закупить работы подряда по уже подготовленному проекту.



Критика по поводу цены



К Lietuvos gelezinkeliai также выдвигается и вопрос цены электрификации.



Министерство утверждает, что предложение компании Cobra, занявшей второе место, было почти на 40 млн евро дешевле. По данным министерства, хотя Lietuvos gelezinkeliai оценивала преимущества предложения Elecnor в течение всего периода существования инфраструктуры, однако в документах закупки этот критерий не был назван.



В документе министерства говорится, что конкурсом интересовались 57 поставщиков, заявки подали лишь семь, из которых первичные предложения представили четыре, а обновленные - лишь два.



"В ходе переговоров в условия договора было внесено около 60 изменений (упрощений), что должно было снизить цену предложения, а не повысить ее на 40 мн евро (в случае с Elecnor)", – говорится в выдержке документа.



Кроме того, министерство предупредило, что проект отстает от сроков реализации, в связи с чем возникает риск неиспользования средств Евросоюза. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: минтранс, министр, Наркевич, Lietuvos gelezinkeliai, аудит География: Литва — статья прочитана 40 раз Комментарии