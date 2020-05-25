Главная >> Новости >> общество, здоровье, в странах Балтии >> Глава Минздрава Литвы: будет предложено продлить карантин /дополнено/

Глава Минздрава Литвы: будет предложено продлить карантин /дополнено/



В понедельник министры здравоохранения Латвии, Литвы и Эстонии намерены обсудить равные условия, которые будут применяться в отношении путешественников из других стран.

"С министрами здравоохранения Латвии и Эстонии мы обсудим третий шаг в сотрудничестве государств в деле определения карантина, и особенно смягчение условий для путешественников", – заявил на пресс-конференции в Вильнюсе министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По его словам, будет решаться, какие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть в государствах, чтобы для прибывающих из них в страны Балтии не применялась обязательная двухнедельная самоизоляция и прочие карантинные условия.

Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились открыть свои границы гражданам своих стран для свободных путешествий и согласовали показатель, при соблюдении которого выдаются разрешения на рейсы из других стран.
"Был определен показатель, что (в государствах, из которых будет разрешено возобновить рейсы – BNS) количество случаев за последние две недели не должно превышать 25 случаев на 100 тыс. жителей", – сказал А. Верига.

В Балтийских странах до полудня понедельника было подтверждено 4508 случаев заражения новым коронавирусом.

* * *

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что предложит продлить карантин.

"Действительно, будет предложено продлить карантин", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Министр утверждает, что карантин следует продлить ради правового режима, который позволяет применять условия изоляции, карантинизации, определенный порядок в лечебных учреждениях.

А. Верига отказался назвать конкретный срок продления карантина.

Решение о продлении карантина должно принять в среду правительство.

Карантин в Литве был введен 16 марта. Последний раз он продлевался до 31 мая.

* * *

В понедельник Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что отменены рекомендации учреждениям по поводу работы и обслуживания лиц из группы риска.

"В этих решениях не осталось выделенных групп риска, не остается рекомендаций вывешивать на входе информацию с рекомендацией и предупреждением для людей из групп риска отказаться от посещения", – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Это сделано сознательно, в качестве реакции на бурные дискуссии в публичном пространстве, поскольку встречались случаи, когда рекомендации воспринимались как обязательство или запрет на вход определенных групп лиц", – добавил он.

Кроме того, теряет силу рекомендация воспитывать ребенка дома, когда он страдает от хронических заболеваний, и когда ребенок живет с людьми, входящими в группу риска. Также уже не действует рекомендация не допускать детей к участию в деятельности неформального просвещения, если у него есть хронические заболевания.

До сих пор, в отношении магазинов, кафе и прочих заведений действовали рекомендации, в которых предлагалось рекомендовать людям из группы риска работать удаленно или не работать вообще, если для этого есть возможности.

Также в указах министра здравоохранения по поводу оказания публичных услуг было обязательство предоставлять на хорошо видном для посетителей месте информацию о том, что в них не рекомендуют посещение лиц из групп риска, людям 60 лет и старше, либо страдающим от хронических заболеваний.

Все же А. Верига акцентирует, что общие рекомендации в отношении лиц, находящихся в группе риска, продолжают действовать.
BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, обсуждение, карантин, распространение, коронавирус, граница. министры
статья прочитана 265 раз
добавлена сегодня, 25 мая, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка