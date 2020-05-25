Вот и всё!..

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Баскетбольная Евролига приняла решение не доигрывать сезон-2019/20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт турнира в Twitter.



Евролига 12 марта приостановила соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. На тот момент команды сыграли 28 из 34 туров регулярного чемпионата. В апреле Евролига объявила, что в случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.



«Изучив все возможности, исполнительный совет принял решение об отмене розыгрыша Евролиги сезона-2019/20, как и розыгрыша Кубка Европы», - говорится в сообщении.



Как отмечается на сайте Евролиги, исполнительный совет также принял решение не определять победителей обоих турниров.



Новые сезоны Евролиги и Кубка Европы стартуют 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.



Эту информацию подтвердил и руководитель лиги Хорди Бертомеу, во время видеоконференции предложивший клубам прекратить розыгрыш турнира в нынешнем сезоне. Все клубы Евролиги поддержали испанца единогласно.



В новом сезоне Евролиги сыграют те же клубы, что принимали участие и в недоигранном из-за коронавируса первенстве. Баскетбольная Евролига приняла решение не доигрывать сезон-2019/20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт турнира в Twitter.Евролига 12 марта приостановила соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. На тот момент команды сыграли 28 из 34 туров регулярного чемпионата. В апреле Евролига объявила, что в случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.«Изучив все возможности, исполнительный совет принял решение об отмене розыгрыша Евролиги сезона-2019/20, как и розыгрыша Кубка Европы», - говорится в сообщении.Как отмечается на сайте Евролиги, исполнительный совет также принял решение не определять победителей обоих турниров.Новые сезоны Евролиги и Кубка Европы стартуют 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.Эту информацию подтвердил и руководитель лиги Хорди Бертомеу, во время видеоконференции предложивший клубам прекратить розыгрыш турнира в нынешнем сезоне. Все клубы Евролиги поддержали испанца единогласно.В новом сезоне Евролиги сыграют те же клубы, что принимали участие и в недоигранном из-за коронавируса первенстве. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига — статья прочитана 197 раз Комментарии