Вот и всё!..

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Баскетбольная Евролига приняла решение не доигрывать сезон-2019/20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт турнира в Twitter.
Евролига 12 марта приостановила соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. На тот момент команды сыграли 28 из 34 туров регулярного чемпионата. В апреле Евролига объявила, что в случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.
«Изучив все возможности, исполнительный совет принял решение об отмене розыгрыша Евролиги сезона-2019/20, как и розыгрыша Кубка Европы», - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте Евролиги, исполнительный совет также принял решение не определять победителей обоих турниров.
Новые сезоны Евролиги и Кубка Европы стартуют 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.
Эту информацию подтвердил и руководитель лиги Хорди Бертомеу, во время видеоконференции предложивший клубам прекратить розыгрыш турнира в нынешнем сезоне. Все клубы Евролиги поддержали испанца единогласно.
В новом сезоне Евролиги сыграют те же клубы, что принимали участие и в недоигранном из-за коронавируса первенстве.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
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