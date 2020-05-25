Работодатели Литвы обязались не урезать зарплаты, если будет снижен подоходный налог

Представители бизнеса и работодателей, а также часть профсоюзов в понедельник подписали меморандум, которым работодатели взяли обязательство не снижать зарплаты работникам, если парламент утвердит предложения президента снизить на 5 пунктов подоходный налог (ПН) и на 50 евро повысить не облагающийся налогами уровень доходов (ННУД).
Меморандум подпишут ассоциации Infobalt, Investors’ Forum, Литовская конфедерация работодателей, Литовская конфедерация промышленников, Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы и профсоюзы Solidarumas и Sandrauga.
Советник президента Симонас Крепшта надеется, что поправки к законам, в случае их принятия, не повлияют на трудовые договоры, а дополнительное повышение доходов ощутят именно работники.
"Одним из озвученных в общественном пространстве рисков был тот, что не всей выгодой воспользуются непосредственно работники, но у нас сегодня есть пример обуздания этого риска, так как представители бизнеса и большая часть профсоюзов договорились, что если будут приняты изменения к законам, это не скажется на трудовых договорах работников и все дополнительное повышение доходов ощутят именно работники", - сказал С. Крепшта на пресс-конференции.
Меморандум решила не подписывать Литовская конфедерация профсоюзов. По словам ее председателя Инги Ругинене, в соглашении нет реальных обязательств работодателей.
Президент предлагает сейму временно, до конца года снизить ПН с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.
Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".
Правящие "аграрии" скептически относятся к инициативе снижения ПН, в результате чего, по их мнению, самую большую выгоду получат жители с большими доходами. По словам "аграриев", более справедливым в социальном отношении было бы повышение ННУД - они предлагают повысить его на 100 евро.
Меморандум решила не подписывать Литовская конфедерация профсоюзов. По словам ее председателя Инги Ругинене, в соглашении нет реальных обязательств работодателей.
Президент предлагает сейму временно, до конца года снизить ПН с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.
Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".
Правящие "аграрии" скептически относятся к инициативе снижения ПН, в результате чего, по их мнению, самую большую выгоду получат жители с большими доходами. По словам "аграриев", более справедливым в социальном отношении было бы повышение ННУД - они предлагают повысить его на 100 евро.