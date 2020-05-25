Победим вместе 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







На прошлой неделе, в среду поздно вечером, в Вильнюсе в знак поддержки американцев, борющихся с болезненными последствиями пандемии коронавируса, здание Ратуши было освещено видеопроекцией флага США.



На сайте Вильнюсского самоуправления в анонсе этого события говорилось, что COVID-19 в США унес жизни больше 92 000 человек, этим вирусом заболели 1,58 млн. человек (в понедельник на этой неделе уже сообщалось о 1,64 млн заболевших и 97,7 тыс умерших).



«Символичен тот факт, что в цветах американского флага была именно Ратуша, на стене которой есть слова почётного гражданина Вильнюса, президента США Джорджа Буша-младшего важные для Литвы слова – обязательство идти вместе. Пандемия - это та битва, в которой мы, вне всякого сомнения, победим, одолеем коронавирус вместе, поддерживая друг друга, поскольку наша сила в единстве и сплочении, без разделения границами. Вильнюс выражает огромную поддержку жителям США – наши мысли с вами, оставайтесь сильными», – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс для пресс-релиза. На сайте Вильнюсского самоуправления в анонсе этого события говорилось, что COVID-19 в США унес жизни больше 92 000 человек, этим вирусом заболели 1,58 млн. человек (в понедельник на этой неделе уже сообщалось о 1,64 млн заболевших и 97,7 тыс умерших).«Символичен тот факт, что в цветах американского флага была именно Ратуша, на стене которой есть слова почётного гражданина Вильнюса, президента США Джорджа Буша-младшего важные для Литвы слова – обязательство идти вместе. Пандемия - это та битва, в которой мы, вне всякого сомнения, победим, одолеем коронавирус вместе, поддерживая друг друга, поскольку наша сила в единстве и сплочении, без разделения границами. Вильнюс выражает огромную поддержку жителям США – наши мысли с вами, оставайтесь сильными», – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс для пресс-релиза. Вильнюс и США связывают тесные отношения – в литовской столице есть Вашингтонский сквер. В скором будущем на карте столицы США, надо полагать, появится и имя Вильнюса, что является обычным явлением между партнёрами и друзьями.



Почётными гражданами Вильнюса стали: в 2018 году – 43-й президент США Джордж Уолкер Буш, в 2001 году - спикер Палаты представителей США Деннис Хастерт, в 1996 году - президент США Рональд Рейган.



«В Литве обосновались многие американские предприятия и стартапы», - сообщается на сайте Вильнюсского городского самоуправления. Впрочем, насколько велики объёмы внешнеторгового сотрудничества Литвы и США, в упомянутой информации не указывается, ранее же статистика свидетельствовала о том, что Соединённые Штаты никогда не были в числе главных внешнеторговых партнёров Литвы, далеко уступая той же России. Инф. «Обзора» Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Вильнюс, США, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 156 раз Комментарии