Глава Театра оперы и балета Литвы: убытки от карантина могут составить 1 млн евро 🔊 Воспроизвести



Директор Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонас Сакалаускас говорит, что из-за карантина его театр мог потерять около миллиона евро доходов, однако утверждает, что увольнений не было.



"За весь этот период, до середины июня, как подсчитал театр, именно из-за несостоявшихся мероприятий он потерял полмиллиона (евро). В общей сложности за этот период не было и других продаж билетов на предстоящий год, так что мы считаем, что если суммировать традиционные цифры десяти лет и все прогнозы, то мы потеряли около миллиона евро", - сказал Й. Сакалаускас журналистам в понедельник.



Он сказал, что театр рассчитывает на помощь правительства и Министерства культуры.



"Эта дыра возникнет уже в конце года - в ноябре-декабре, она заметно осложнит нашу работу, но мы надеемся решить это вместе с Министерством культуры и правительством", - сказал глава ЛНТОБ. Директор Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Йонас Сакалаускас говорит, что из-за карантина его театр мог потерять около миллиона евро доходов, однако утверждает, что увольнений не было."За весь этот период, до середины июня, как подсчитал театр, именно из-за несостоявшихся мероприятий он потерял полмиллиона (евро). В общей сложности за этот период не было и других продаж билетов на предстоящий год, так что мы считаем, что если суммировать традиционные цифры десяти лет и все прогнозы, то мы потеряли около миллиона евро", - сказал Й. Сакалаускас журналистам в понедельник.Он сказал, что театр рассчитывает на помощь правительства и Министерства культуры."Эта дыра возникнет уже в конце года - в ноябре-декабре, она заметно осложнит нашу работу, но мы надеемся решить это вместе с Министерством культуры и правительством", - сказал глава ЛНТОБ. По его словам, уже сейчас билеты на часть мероприятий, которые запланированы в конце года, распроданы, директор надеется, что все зрители, которые купили билеты, смогут присутствовать на мероприятиях.



"Начиная со следующего сезона, у нас неплохая заполняемость, большой вопрос - сколько человек придет, потому что можно сказать, что (билеты) на часть мероприятий даже нового года, декабря полностью распроданы", - сказал Й. Сакалаускас.



"Вопрос теперь будет другой - что будет после сентября: сколько человек сможет находиться в зале, какие будут ограничения", - сказал он.



Директор ЛНТОБ также отметил, что во время карантина увольнений в театре не было, однако были расторжения плановых договоров.



С 16 марта в Литве объявлен карантин из-за коронавируса, во время карантина отменены концерты, спектакли, другие культурные мероприятия, однако правительство постепенно делает послабления в карантине и думает с первого июня разрешить мероприятия с участием зрителей, понемногу увеличивая их число. BNS Категории: экономика, культура, в странах Балтии Ключевые слова: театр, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 197 раз Комментарии