Загрузка... В Клайпедский порт пришел новый груз газа из США 🔊 Воспроизвести



В Клайпедский порт в субботу пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году.



Газовоз Energy Liberty пришел с терминала экспорта СПГ Sabine Pass в штате Луизиана, который находится в управлении американской компании Cheniere Energy. Судно доставило 155 тыс. кубометров СПГ.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно Energy Liberty, которое ходит под флагом Японии, в субботу утром пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ.



"Активизация импорта СПГ из США обусловлена нерядовой ситуацией на рынке СПГ, когда большинство европейских газохранилищ были максимально заполнены, а грузы производителей США - доступны участникам рынка по привлекательным ценам", - сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.



Как утверждает компания, до прибытия этого груза импортированный из США СПГ составлял примерно 5,5% всего импортированного количества СПГ на Клайпедском терминале с начала его деятельности. В Клайпедский порт в субботу пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это уже второй такой груз в мае и третий в этом газовом году.Газовоз Energy Liberty пришел с терминала экспорта СПГ Sabine Pass в штате Луизиана, который находится в управлении американской компании Cheniere Energy. Судно доставило 155 тыс. кубометров СПГ.По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно Energy Liberty, которое ходит под флагом Японии, в субботу утром пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ."Активизация импорта СПГ из США обусловлена нерядовой ситуацией на рынке СПГ, когда большинство европейских газохранилищ были максимально заполнены, а грузы производителей США - доступны участникам рынка по привлекательным ценам", - сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.Как утверждает компания, до прибытия этого груза импортированный из США СПГ составлял примерно 5,5% всего импортированного количества СПГ на Клайпедском терминале с начала его деятельности. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: газ, США, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 90 раз Комментарии