За сутки подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1635 /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1635, сообщил в понедельник Минздрав.



Все еще больны 426 человек, выздоровело 1138. От коронавируса умерло в общей сложности 63 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.



За сутки в Литве проверено 2170 проб на коронавирус, общее их число составляет 269 тыс. 889.



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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4508 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1635 случаев, проверено 269 тыс. 889 проб, умерло 63 человека.



Латвия: подтверждено 1049 случаев, проверена 99 тыс. 770 проб, умерли 22 человека.



Эстония: подтверждено 1824 случая, проверено 76 тыс. 589 проб, умерло 65 человек. За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1635, сообщил в понедельник Минздрав.Все еще больны 426 человек, выздоровело 1138. От коронавируса умерло в общей сложности 63 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.За сутки в Литве проверено 2170 проб на коронавирус, общее их число составляет 269 тыс. 889.* * *В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4508 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1635 случаев, проверено 269 тыс. 889 проб, умерло 63 человека.Латвия: подтверждено 1049 случаев, проверена 99 тыс. 770 проб, умерли 22 человека.Эстония: подтверждено 1824 случая, проверено 76 тыс. 589 проб, умерло 65 человек. * * *



В литовских больницах находятся 69 пациентов с коронавирусом, из них семь – в реанимации, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"В стационаре в данный момент лечатся лишь 69 человек – ситуация действительно лишь улучшается, из них лишь семь в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Искусственная вентиляция легких применяется двум лицам, с кислородными масками в данный момент лечатся 24 пациента", – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



В целом в стране коронавирус выявлен был у 1635 человек, из них 327 случаев - у медиков, выздоровевшими считаются 1138 лиц, из них 220 медиков. В данный момент болеют 426 жителей. Скончались 63 зараженных.



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Из 19 подтвержденных в выходные дни случаев коронавируса в Литве четыре были привозными, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Один из них в Шяуляйском округе – лицо прибыло по делам бизнеса из России через Минск, в Литву попало через КПП Медининкай. В Клайпедском округе один случай – лицо путешествовало из Финляндии через Таллин на пароме, а в Литву въехало через КПП Салочяй. И в Таурагском округе также один привозной случай – лицо вернулось из Нидерландов через Германию в Клайпеду паромом" – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



Оставшиеся 16 случаев были зафиксированы в Вильнюсском округе, среди них – еще один привозной: коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, вернувшегося из России. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 195 раз Комментарии