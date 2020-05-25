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За сутки подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число – 1635 /дополнено/



За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее их число составляет 1635, сообщил в понедельник Минздрав.

Все еще больны 426 человек, выздоровело 1138. От коронавируса умерло в общей сложности 63 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.

За сутки в Литве проверено 2170 проб на коронавирус, общее их число составляет 269 тыс. 889.

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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4508 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1635 случаев, проверено 269 тыс. 889 проб, умерло 63 человека.

Латвия: подтверждено 1049 случаев, проверена 99 тыс. 770 проб, умерли 22 человека.

Эстония: подтверждено 1824 случая, проверено 76 тыс. 589 проб, умерло 65 человек.
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В литовских больницах находятся 69 пациентов с коронавирусом, из них семь – в реанимации, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"В стационаре в данный момент лечатся лишь 69 человек – ситуация действительно лишь улучшается, из них лишь семь в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Искусственная вентиляция легких применяется двум лицам, с кислородными масками в данный момент лечатся 24 пациента", – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

В целом в стране коронавирус выявлен был у 1635 человек, из них 327 случаев - у медиков, выздоровевшими считаются 1138 лиц, из них 220 медиков. В данный момент болеют 426 жителей. Скончались 63 зараженных.

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Из 19 подтвержденных в выходные дни случаев коронавируса в Литве четыре были привозными, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

"Один из них в Шяуляйском округе – лицо прибыло по делам бизнеса из России через Минск, в Литву попало через КПП Медининкай. В Клайпедском округе один случай – лицо путешествовало из Финляндии через Таллин на пароме, а в Литву въехало через КПП Салочяй. И в Таурагском округе также один привозной случай – лицо вернулось из Нидерландов через Германию в Клайпеду паромом" – заявила в понедельник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

Оставшиеся 16 случаев были зафиксированы в Вильнюсском округе, среди них – еще один привозной: коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, вернувшегося из России.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 мая, 13:05

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