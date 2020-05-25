Свободных рабочих мест в Литве за год стало меньше на 21, 5% 🔊 Воспроизвести



В конце первого квартала этого года в Литве было 15 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников - на 21,5% или на 4,1 тыс. рабочих мест меньше, чем в конце марта прошлого года.



Число свободных рабочих мест за квартал - в конце марта этого года по сравнению с концом 2019 года - уменьшилось на 13,1% или на 2,3 тыс., сообщил Департамент статистики.



За квартал число свободных рабочих мест наиболее заметно сократилось в промышленности - на 2,1 тыс.. В торговле их стало на 1,1 тыс. меньше, в административной сфере и в сфере обслуживания - на 0,4 тыс. меньше, на предприятиях гостиничного сектора и общепита, а также в художественной сфере, в сферах организации досуга и отдыха - на 0,2 тыс. меньше соответственно.



В конце марта уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,1% и был на 0,2 проц. пункта ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, и на 0,4 пункта ниже, чем год назад. В конце первого квартала этого года в Литве было 15 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников - на 21,5% или на 4,1 тыс. рабочих мест меньше, чем в конце марта прошлого года.Число свободных рабочих мест за квартал - в конце марта этого года по сравнению с концом 2019 года - уменьшилось на 13,1% или на 2,3 тыс., сообщил Департамент статистики.За квартал число свободных рабочих мест наиболее заметно сократилось в промышленности - на 2,1 тыс.. В торговле их стало на 1,1 тыс. меньше, в административной сфере и в сфере обслуживания - на 0,4 тыс. меньше, на предприятиях гостиничного сектора и общепита, а также в художественной сфере, в сферах организации досуга и отдыха - на 0,2 тыс. меньше соответственно.В конце марта уровень свободных рабочих мест в стране составлял 1,1% и был на 0,2 проц. пункта ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, и на 0,4 пункта ниже, чем год назад. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии