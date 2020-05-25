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После открытия границы с Латвией за сутки ее пересекает около 10 тыс. человек – МВД Литвы



После того, как неделю назад была открыта граница с Латвией, в сутки ее в среднем пересекает около 10 тыс. человек, информирует МВД Литвы.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), за минувшую неделю потоки между Литвой и Латвией возросли очень заметно.

На прошлой неделе среднее число приезжающих за сутки было примерно 4400 человек, выезжающих - около 6500 человек, так что общий поток был примерно 10 тыс. 900 человек в обе стороны.

Как сообщает МВД, раньше самый интенсивный поток шел через пункт погранконтроля Салочяй-Гренцтале, теперь он наиболее интенсивный через пункт погранконтроля Кальвяй-Мейтене.

"Мы видим, что открытие четвертого пункта на границе Литвы и Латвии было очень нужно, распределение потоков помогает избежать заторов и сделать поездки лучше и удобнее. Люди по-прежнему активно пользуются возможностью поездок в страны Балтии и в Польшу", - говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Граница с Латвией открыта с 15 мая.

Среднее число лиц, въехавших и выехавших через все границы, включая перевозчиков, за период с 15 мая составил около 19 тыс. человек в сутки по будням, а в выходные среднее число превышает 20 тыс. человек в сутки, включая коммерческих перевозчиков.

Сейчас граждане Литвы могут выехать через 11 действующих КПП.

С 21 мая Польша также разрешила транзит через свою территория гражданам стран-членов Евросоюза (ЕС), Европейского экономического пространства и Швейцарии. Проезд возможен без необходимой остановки, проехать территорию Польши также следует за 12 часов.

С 11 мая разрешен въезд граждан Польши в Литву по делам бизнеса, работы и учебы, граждане Литвы тоже могут ехать в Польшу, причем для граждан обеих стран больше не является обязательной 14-дневная самоизоляция. Для граждан стран Балтии при поездках в эти страны тоже снято требование самоизоляции.

Контроль на внутренней границе из-за угрозы коронавируса продлен до 31 мая.
BNS
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 25 мая, 12:20

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