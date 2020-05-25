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Гадание на математической гуще. Новости на FITZROY за 25 мая

Joe Skipper | Reuters


Слитые судьи, Европа под страхом поглощений, Space X на старте, Бродскому — 80

Дональд Трамп должен проиграть президентские выборы 2020 года — к такому выводу пришли специалисты из Oxford Economics, компании, специализирующейся на прогнозах в экономической и политической сферах. Для определения итогов выборов, до которых ещё практически полгода, эксперты использовали математическую модель, по которой предсказывались победители президентских гонок, начиная с 1948 года. За весь этот период результаты выборов лишь два раза разошлись с прогнозами, которые составляли в Oxford Economics, сообщает CNN.

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В прессу просочились сообщения, которыми обменивались между собой итальянские чиновники от юстиции: судьи в приватном порядке признаются друг другу, что “Сальвини действует правильно, но его надо атаковать, потому что…”.
Речь идёт о разговорах вокруг деятельности занимавшего в 2018-19 гг. пост министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который закрывал вход в порты страны для кораблей различных НКО, собиравших по всему Средиземноморью нелегалов из Северной Африки и Ближнего Востока, десятками и сотнями отправлявшихся “за счастьем в Европу”.

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Евросоюзу следует немедленно установить временный мораторий на поглощения предприятий — иначе, считает видный немецкий специалист Марио Охофен, “придёт Китай и всех скупит по дешёвке”.

Разумеется, защите от “нашествия китайских денег” подлежат малые и средние предприятия, уточняет Охофен, который в течение уже двух десятков лет является президентом германского Федерального объединения среднего бизнеса, и возглавляет Европейскую конфедерацию ассоциаций малых и средних предприятий (CEA-PME). По его мнению, ввести запрет на продажу бизнеса китайцам нужно, по крайней мере, на какой-то определённый период после пандемии, пока европейские компании не оправятся от шока и не начнут вновь чувствовать себя устойчивыми и конкурентоспособными.

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Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ, FITZROY
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добавлена сегодня, 25 мая, 09:56

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