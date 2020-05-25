Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США 🔊 Воспроизвести © Игорь Онучин/ТАСС



Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщил



По его данным, в 16:51 по местному времени (23:51 по мск) танкер под названием Fortune ("Удача") был замечен к северу от соседнего государства Тринидад и Тобаго. Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.По его данным, в 16:51 по местному времени (23:51 по мск) танкер под названием Fortune ("Удача") был замечен к северу от соседнего государства Тринидад и Тобаго. Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".



20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, нефть, санкции, Венесуэла, Мадуро — статья прочитана 159 раз Комментарии