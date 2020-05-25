Лукашенко захотел сотрудничать с Китаем в создании ракет 🔊 Воспроизвести Фото © Андрей Покумейко / БелТА / ТАСС



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с лидером Китая сотрудничество в области ракетостроения, сообщает



Президенту доложили, что в стране освоили технологии создания ракет по китайскому образцу и разрабатывают свои вооружения. Несмотря на успешные переговоры о сотрудничестве с КНР, глава государства уверен, что нельзя усиливать "внешнюю зависимость".



— Давайте тогда и на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, — сказал он.



Лукашенко отметил, что в Белоруссии уже научились создавать образцы современных ракет, поэтому в китайских разработках, которыми власти КНР не намерены делиться, нет необходимости.



24 мая состоялась дипломатическая встреча белорусского лидера и чрезвычайного и полномочного посла КНР Цуй Цимина. На ней, в частности, обсуждались вопросы возобновления торговых отношений, которые просели во время пандемии коронавируса.



Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с лидером Китая сотрудничество в области ракетостроения, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал ОНТ.Президенту доложили, что в стране освоили технологии создания ракет по китайскому образцу и разрабатывают свои вооружения. Несмотря на успешные переговоры о сотрудничестве с КНР, глава государства уверен, что нельзя усиливать "внешнюю зависимость".— Давайте тогда и на моём уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой, — сказал он.Лукашенко отметил, что в Белоруссии уже научились создавать образцы современных ракет, поэтому в китайских разработках, которыми власти КНР не намерены делиться, нет необходимости.24 мая состоялась дипломатическая встреча белорусского лидера и чрезвычайного и полномочного посла КНР Цуй Цимина. На ней, в частности, обсуждались вопросы возобновления торговых отношений, которые просели во время пандемии коронавируса.Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в шестой раз. life.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: сотрудничество, космос, Китай, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 76 раз Комментарии