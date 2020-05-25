|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
США пригрозили Китаю санкциями за нарушение автономии Гонконга
США намерены ввести крупные экономические санкции против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга "одна страна — две системы", об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен, сообщает ЛАЙФ.
— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдёт, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая, — сказал он в эфире телеканала NBC.
В пятницу в Пекине обсуждался законопроект о создании в Гонконге особых силовых подразделений, который подразумевает легализацию деятельности китайских спецслужб. Это вызвало массовые протесты среди населения, поскольку было расценено как нарушение принципа "одна страна — две системы".
О’Брайен отметил, что в случае подчинения особого района Китаю он утратит статус финансового центра, а крупнейшие компании и граждане покинут Гонконг и переведут свои средства в другие места.
В США предполагают, что КНР нуждается в капитале других стран, а потеря доступа к нему нанесёт значительный удар по экономике.
life.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|