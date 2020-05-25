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США пригрозили Китаю санкциями за нарушение автономии Гонконга



США намерены ввести крупные экономические санкции против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга "одна страна — две системы", об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен, сообщает ЛАЙФ.

— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдёт, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая, — сказал он в эфире телеканала NBC.

В пятницу в Пекине обсуждался законопроект о создании в Гонконге особых силовых подразделений, который подразумевает легализацию деятельности китайских спецслужб. Это вызвало массовые протесты среди населения, поскольку было расценено как нарушение принципа "одна страна — две системы".

О’Брайен отметил, что в случае подчинения особого района Китаю он утратит статус финансового центра, а крупнейшие компании и граждане покинут Гонконг и переведут свои средства в другие места.

В США предполагают, что КНР нуждается в капитале других стран, а потеря доступа к нему нанесёт значительный удар по экономике.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, санкции, Гонконг
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добавлена сегодня, 25 мая, 13:00

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