США пригрозили Китаю санкциями за нарушение автономии Гонконга 🔊 Воспроизвести



США намерены ввести крупные экономические санкции против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга "одна страна — две системы", об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен, сообщает



— Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдёт, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая, — сказал он в эфире телеканала NBC.



В пятницу в Пекине обсуждался законопроект о создании в Гонконге особых силовых подразделений, который подразумевает легализацию деятельности китайских спецслужб. Это вызвало массовые протесты среди населения, поскольку было расценено как нарушение принципа "одна страна — две системы".



О’Брайен отметил, что в случае подчинения особого района Китаю он утратит статус финансового центра, а крупнейшие компании и граждане покинут Гонконг и переведут свои средства в другие места.



В США предполагают, что КНР нуждается в капитале других стран, а потеря доступа к нему нанесёт значительный удар по экономике. США намерены ввести крупные экономические санкции против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга "одна страна — две системы", об этом заявил советник президента США Роберт О’Брайен, сообщает ЛАЙФ — Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США Майк Помпео не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдёт, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая, — сказал он в эфире телеканала NBC.В пятницу в Пекине обсуждался законопроект о создании в Гонконге особых силовых подразделений, который подразумевает легализацию деятельности китайских спецслужб. Это вызвало массовые протесты среди населения, поскольку было расценено как нарушение принципа "одна страна — две системы".О’Брайен отметил, что в случае подчинения особого района Китаю он утратит статус финансового центра, а крупнейшие компании и граждане покинут Гонконг и переведут свои средства в другие места.В США предполагают, что КНР нуждается в капитале других стран, а потеря доступа к нему нанесёт значительный удар по экономике. life.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, Гонконг — статья прочитана 147 раз Комментарии