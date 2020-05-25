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Мусульмане отмечают Ураза-байрам

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020


Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, — татарское название "праздника разговения", сообщает РИА Новости.

Ему предшествовал 30-дневный пост — месяц Рамадан. По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году. Традиционно в Ид аль-Фитр проходят массовые молитвы в мечетях, а также многотысячные трапезы и гулянья.

В этом году Ураза-байрам состоится без массовых мероприятий из-за коронавируса. Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.
В Духовном управлении мусульман России (ДУМ) и Духовном собрании мусульман России (ДСМР) рассказали, что мечети в столице и других регионах будут закрыты для верующих в праздник, но молитвы в центральных мечетях не прекратятся, а трансляции можно смотреть онлайн.

В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) восприняли просьбу президента остаться дома в праздник с пониманием. "Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности. К сожалению, именно массовые скопления людей быстрее всего способствуют распространению вируса, поэтому мы еще не скоро встретим свои праздники в привычном режиме", — сказал РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

И все же пандемия, по его мнению, "не слишком деморализовала верующих".

"Нашим предкам приходилось встречать более страшные эпидемии и месяцами в осадах сидеть. Надо благодарить Всевышнего, что не послал нам более тяжелое испытание. Так что мы еще с божьей помощью потерпим и помолимся пока дома. Ведь для молитв нет преград", — уверен Крганов.

Хотя принять участие в коллективных молитвах в мечетях невозможно, глава ДСМР ранее призвал не отказываться от традиционных для мусульман занятий в праздничный день. Так, он посоветовал готовить угощения, дарить подарки детям, надеть новую одежду, поздравить близких по телефону, а также помолиться за усопших. По его словам, нужно уделить максимальное внимание близким и неимущим.

А в ДУМ на Ураза-байрам анонсировали массовые ифтары для малоимущих (ифтар — трапеза разговения, которую совершают после захода солнца: во время Рамадана верующие не принимают пищу в дневное время).

Например, в Дагестане фонд "Инсан" и ДУМ ежедневно угощают горячим пловом четыре тысячи постящихся, разнося его по домам мусульман. В Татарстане проходит "ифтар столетия": с доставкой на дом, ориентированный исключительно на нуждающихся. В ифтаре принимают участие 30 тысяч человек, что вдвое больше, чем годом ранее.

"Несмотря на то, что мы ограничены в посещении мечетей, мы не ограничены в своей доброй воле, в оказании помощи и поддержке нуждающихся", — подытожил муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
РИА Новости
Категории: общество, культура, в мире
Ключевые слова: мусульмане, праздник, Ураза-байрам
География: Россия
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добавлена сегодня, 25 мая, 11:00

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