Богатейшие люди США за время пандемии стали еще богаче

Миллиардеры США приумножили свое состояние на 15% в течение двух месяцев пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies, опубликованном в пятницу, 21 мая. За период с 18 марта по 19 мая оно выросло суммарно на 434 млрд долларов, достигнув 3,382 трлн. Около 20% от общего прироста состояния обеспечили пять богатейших людей США - глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В частности, состояние Безоса увеличилось на 34,6 млрд, показав рост на 30,6%, Гейтса - на 8 млрд (прирост 8,2%), а Цукерберга - на 25,3 млрд (плюс 46,2%).



Из миллиардеров, входящих в топ-30 США, в процентном соотношении наибольший рост состояния за два месяца показали владелец сети магазинов для дома Menards Джон Менар-младший (рост 62,8%) и предприниматель Илон Маск (рост 48%).



В исследовании указывается также на увеличение числа миллиардеров за два месяца: если в марте их было 614, то в мае - 630. В апреле США оказались на втором месте в мире после Китая по количеству новых миллиардеров после экономического кризиса 2009 года, отмечает агентство РБК. За это время общее количество миллиардеров в стране увеличилось на 210 человек, в их числе 61 ИТ-миллиардер.