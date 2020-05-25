В Евросоюзе опасаются скупки Китаем европейских компаний 🔊 Воспроизвести



Малый и средний бизнес в Европе бьет тревогу: ослабленные кризисом фирмы могут попасть под контроль КНР. Берлин уже решил защитить производство вакцин и медсредств. Но так ли велика угроза? Выясняла



Европейский малый и средний бизнес забил тревогу. Он опасается, что предприятия, сильно ослабленные пандемией коронавируса и начавшейся глубокой рецессией , могут стать легкой добычей инвесторов из стран за пределами Евросоюза, прежде всего - из Китая, а сам ЕC окажется при этом "беззубым тигром". Малый и средний бизнес в Европе бьет тревогу: ослабленные кризисом фирмы могут попасть под контроль КНР. Берлин уже решил защитить производство вакцин и медсредств. Но так ли велика угроза? Выясняла DW Европейский малый и средний бизнес забил тревогу. Он опасается, что предприятия, сильно ослабленные пандемией коронавируса и начавшейся глубокой рецессией , могут стать легкой добычей инвесторов из стран за пределами Евросоюза, прежде всего - из Китая, а сам ЕC окажется при этом "беззубым тигром". Запрет на поглощения на уровне всего Европейского Союза



Именно такое выражение использовал влиятельный лоббист Марио Охофен (Mario Ohoven), когда 22 мая в интервью информационному агентству dpa потребовал от Берлина и Брюсселя: "Для того, чтобы защитить предприятия малого и среднего бизнеса и их работников от продажи, особенно китайским любителям скупать по дешевке, Европейскому Союзу срочно нужен временный мораторий на поглощения".



Марио Охофен, президент двух объединений малого и среднего бизнеса



А как же свобода предпринимательства и открытый рынок Евросоюза? Вот тут-то Марио Охофен как раз и использовал выражение "беззубый тигр". Он считает, что ЕС рискует и дальше выступать в такой роли до тех пор, пока Китай не допустит честной конкуренции с равными правами и обязанностями для всех участников.



Немецкий бизнес против китайской "игры в одни ворота"



Тем самым президент двух предпринимательских объединений повторил основную претензию в адрес Китая, которую в последние годы все чаще выдвигают в Евросоюзе, особенно в Германии. КНР обвиняют в том, что она "играет в одни ворота", целенаправленно используя возможности западной либеральной рыночной экономики для укрепления своей модели госкапитализма, подконтрольной Коммунистической партии.



В городке Хоппштедтен-Вайерсбах растет бизнес-центр со штаб-квартирами китайских фирм в ФРГ



Это выражается, в частности, в том, что Пекин лишает работающие на рынке КНР европейские фирмы тех прав и возможностей, которыми китайские компании пользуются в Германии и других странах ЕС.



Достаточно вспомнить в этой связи опубликованные в январе 2019 года программные тезисы Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). В документе под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?" головная организация германского бизнеса призвала тогда власти Германии и Евросоюза противостоять экспансии китайского госкапитализма, представив 54 предложения и требования.



Купить производителей медицинских материалов будет труднее



В Берлине к таким призывам явно прислушались. Самый свежий пример - принятое правительством Германии 20 мая под впечатлением пандемии коронавируса решение внести изменения в законодательство ФРГ о внешнеторговой деятельности с тем, чтобы ограничить возможности инвесторов из не входящих в ЕС стран покупать немецкие фирмы из области здравоохранения.



Немецкий предприниматель Дирк Телен выпускает защитные маски для медперсонала



Речь идет о компаниях, выпускающих как вакцины и лекарства или сырье для них, так и маски и другие расходные медицинские материалы, а также о производителях медицинской техники, используемой для борьбы с инфекционными болезнями, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).



Раньше правительство Германии имело право подвергнуть усиленной проверке сделку и при необходимости наложить на нее вето, если речь шла о покупке как минимум 25 процентов компании. Впредь это будет возможно при 10 процентах. "Нынешний кризис из-за коронавируса показывает, насколько важными могут оказаться медицинские ноу-хау и собственные производственные мощности в Германии и Европе в кризисных ситуациях", - прокомментировал решение министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).



Пекин сможет влиять на корпоративную политику Norwegian Air



Однако так ли велика сейчас угроза скупки подешевевших европейских и немецких фирм китайскими компаниями? С одной стороны, есть свежий настораживающий пример. 20 мая норвежский лоукостер Norwegian Air, как и все воздушные перевозчики сильно пострадавший от пандемии коронавируса, объявил, что владельцем 12,67 процентов его акций стала BOC Aviation - ведущая азиатская авиационная лизинговая компания, находящаяся под контролем Bank of China.



Крупным совладельцем норвежского лоукостера Norwegian Air стало теперь правительство КНР



Germany Trade & Invest: число китайских проектов в ФРГ снижается



С другой стороны, в тот же день немецкое правительственное агентство Germany Trade & Invest (GTAI), оказывающее иностранным фирмам поддержку при капиталовложениях в Германии, и ведущее соответствующую статистику, сообщило, что по итогам 2019 года китайские компании впервые за целое десятилетие не вошли в тройку крупнейших зарубежных инвесторов на немецком рынке, уступив место американским, британским и швейцарским.



Более того, число новых китайских проектов в ФРГ, составившее в прошлом году 154, сокращается вот уже четвертый год подряд. В 2016 году их было в два раза больше. Тогда под контроль китайцев перешел и немецкий производитель промышленных роботов Kuka.



Фирма Kuka, выпускающая промышленные роботы, с 2016 года контролируется из Китая



Эту сделку, вызвавшую бурные споры, можно считать поворотной точкой в немецком отношении к инвестициям из КНР. Уход под китайский контроль фирмы, успешно работающей в одной из самых перспективных отраслей 21 века, насторожил бизнес и общественность и заставил правительство ФРГ более внимательно присматриваться к деньгам из Китая и ужесточать правила продажи стратегических технологий за пределы ЕС. В результате некоторые намечавшиеся сделки были приостановлены. Вот число проектов и идет вниз.



Однако это может быть связано и с изменением политических установок в самом Китае. Комментируя итоги прошлого года, исполнительный директор Germany Trade & Invest Роберт Херман (Robert Hermann) в беседе с агентством Reuters отметил, что "китайское руководство регулирует экспорт капитала и сейчас усиленно следит за тем, чтобы много инвестировалось в собственной стране".



Такую тенденцию может еще больше усилить открывшаяся 22 мая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны. На ней констатировали слабое и трудно предсказуемое экономическое развитие в Китае в текущем году. Означает ли это, что опасения европейского малого и среднего бизнеса, озвученные Марио Охофеном, являются чрезмерными и не требуют принятия соответствующих мер на уровне ЕС, должны решить теперь в Брюсселе и столицах стран ЕС. Именно такое выражение использовал влиятельный лоббист Марио Охофен (Mario Ohoven), когда 22 мая в интервью информационному агентству dpa потребовал от Берлина и Брюсселя: "Для того, чтобы защитить предприятия малого и среднего бизнеса и их работников от продажи, особенно китайским любителям скупать по дешевке, Европейскому Союзу срочно нужен временный мораторий на поглощения".Марио Охофен вот уже два десятилетия является президентом как немецкого Федерального объединения среднего бизнеса, так и Европейской конфедерации ассоциаций малого и среднего бизнеса CEA-PME. По мнению предпринимателя, для сохранения конкурентоспособности, устойчивости и способности к инновациям европейских малых и средних фирм их продажу китайским инвесторам необходимо запретить на уровне всего ЕС, по меньшей мере на определенный срок.А как же свобода предпринимательства и открытый рынок Евросоюза? Вот тут-то Марио Охофен как раз и использовал выражение "беззубый тигр". Он считает, что ЕС рискует и дальше выступать в такой роли до тех пор, пока Китай не допустит честной конкуренции с равными правами и обязанностями для всех участников.Тем самым президент двух предпринимательских объединений повторил основную претензию в адрес Китая, которую в последние годы все чаще выдвигают в Евросоюзе, особенно в Германии. КНР обвиняют в том, что она "играет в одни ворота", целенаправленно используя возможности западной либеральной рыночной экономики для укрепления своей модели госкапитализма, подконтрольной Коммунистической партии.Это выражается, в частности, в том, что Пекин лишает работающие на рынке КНР европейские фирмы тех прав и возможностей, которыми китайские компании пользуются в Германии и других странах ЕС.Достаточно вспомнить в этой связи опубликованные в январе 2019 года программные тезисы Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). В документе под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?" головная организация германского бизнеса призвала тогда власти Германии и Евросоюза противостоять экспансии китайского госкапитализма, представив 54 предложения и требования.В Берлине к таким призывам явно прислушались. Самый свежий пример - принятое правительством Германии 20 мая под впечатлением пандемии коронавируса решение внести изменения в законодательство ФРГ о внешнеторговой деятельности с тем, чтобы ограничить возможности инвесторов из не входящих в ЕС стран покупать немецкие фирмы из области здравоохранения.Речь идет о компаниях, выпускающих как вакцины и лекарства или сырье для них, так и маски и другие расходные медицинские материалы, а также о производителях медицинской техники, используемой для борьбы с инфекционными болезнями, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Раньше правительство Германии имело право подвергнуть усиленной проверке сделку и при необходимости наложить на нее вето, если речь шла о покупке как минимум 25 процентов компании. Впредь это будет возможно при 10 процентах. "Нынешний кризис из-за коронавируса показывает, насколько важными могут оказаться медицинские ноу-хау и собственные производственные мощности в Германии и Европе в кризисных ситуациях", - прокомментировал решение министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).Однако так ли велика сейчас угроза скупки подешевевших европейских и немецких фирм китайскими компаниями? С одной стороны, есть свежий настораживающий пример. 20 мая норвежский лоукостер Norwegian Air, как и все воздушные перевозчики сильно пострадавший от пандемии коронавируса, объявил, что владельцем 12,67 процентов его акций стала BOC Aviation - ведущая азиатская авиационная лизинговая компания, находящаяся под контролем Bank of China.Проблема не в том, что это китайский банк, а в том, что он государственный. Так что теперь Пекин в качестве крупного акционера сможет влиять на корпоративные решения, принимаемые норвежским предприятием, которое по европейским меркам вполне относится к средним.С другой стороны, в тот же день немецкое правительственное агентство Germany Trade & Invest (GTAI), оказывающее иностранным фирмам поддержку при капиталовложениях в Германии, и ведущее соответствующую статистику, сообщило, что по итогам 2019 года китайские компании впервые за целое десятилетие не вошли в тройку крупнейших зарубежных инвесторов на немецком рынке, уступив место американским, британским и швейцарским.Более того, число новых китайских проектов в ФРГ, составившее в прошлом году 154, сокращается вот уже четвертый год подряд. В 2016 году их было в два раза больше. Тогда под контроль китайцев перешел и немецкий производитель промышленных роботов Kuka.Эту сделку, вызвавшую бурные споры, можно считать поворотной точкой в немецком отношении к инвестициям из КНР. Уход под китайский контроль фирмы, успешно работающей в одной из самых перспективных отраслей 21 века, насторожил бизнес и общественность и заставил правительство ФРГ более внимательно присматриваться к деньгам из Китая и ужесточать правила продажи стратегических технологий за пределы ЕС. В результате некоторые намечавшиеся сделки были приостановлены. Вот число проектов и идет вниз.Однако это может быть связано и с изменением политических установок в самом Китае. Комментируя итоги прошлого года, исполнительный директор Germany Trade & Invest Роберт Херман (Robert Hermann) в беседе с агентством Reuters отметил, что "китайское руководство регулирует экспорт капитала и сейчас усиленно следит за тем, чтобы много инвестировалось в собственной стране".Такую тенденцию может еще больше усилить открывшаяся 22 мая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны. На ней констатировали слабое и трудно предсказуемое экономическое развитие в Китае в текущем году. Означает ли это, что опасения европейского малого и среднего бизнеса, озвученные Марио Охофеном, являются чрезмерными и не требуют принятия соответствующих мер на уровне ЕС, должны решить теперь в Брюсселе и столицах стран ЕС. dw.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: экономика, аналитика, Китай, вирус, запад, Азия, пандемия — статья прочитана 215 раз Комментарии