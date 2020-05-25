В Евросоюзе опасаются скупки Китаем европейских компаний

Малый и средний бизнес в Европе бьет тревогу: ослабленные кризисом фирмы могут попасть под контроль КНР. Берлин уже решил защитить производство вакцин и медсредств. Но так ли велика угроза? Выясняла DW
Европейский малый и средний бизнес забил тревогу. Он опасается, что предприятия, сильно ослабленные пандемией коронавируса и начавшейся глубокой рецессией , могут стать легкой добычей инвесторов из стран за пределами Евросоюза, прежде всего - из Китая, а сам ЕC окажется при этом "беззубым тигром".
Запрет на поглощения на уровне всего Европейского Союза
Именно такое выражение использовал влиятельный лоббист Марио Охофен (Mario Ohoven), когда 22 мая в интервью информационному агентству dpa потребовал от Берлина и Брюсселя: "Для того, чтобы защитить предприятия малого и среднего бизнеса и их работников от продажи, особенно китайским любителям скупать по дешевке, Европейскому Союзу срочно нужен временный мораторий на поглощения".
А как же свобода предпринимательства и открытый рынок Евросоюза? Вот тут-то Марио Охофен как раз и использовал выражение "беззубый тигр". Он считает, что ЕС рискует и дальше выступать в такой роли до тех пор, пока Китай не допустит честной конкуренции с равными правами и обязанностями для всех участников.
Немецкий бизнес против китайской "игры в одни ворота"
Тем самым президент двух предпринимательских объединений повторил основную претензию в адрес Китая, которую в последние годы все чаще выдвигают в Евросоюзе, особенно в Германии. КНР обвиняют в том, что она "играет в одни ворота", целенаправленно используя возможности западной либеральной рыночной экономики для укрепления своей модели госкапитализма, подконтрольной Коммунистической партии.
Это выражается, в частности, в том, что Пекин лишает работающие на рынке КНР европейские фирмы тех прав и возможностей, которыми китайские компании пользуются в Германии и других странах ЕС.
Достаточно вспомнить в этой связи опубликованные в январе 2019 года программные тезисы Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). В документе под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?" головная организация германского бизнеса призвала тогда власти Германии и Евросоюза противостоять экспансии китайского госкапитализма, представив 54 предложения и требования.
Купить производителей медицинских материалов будет труднее
В Берлине к таким призывам явно прислушались. Самый свежий пример - принятое правительством Германии 20 мая под впечатлением пандемии коронавируса решение внести изменения в законодательство ФРГ о внешнеторговой деятельности с тем, чтобы ограничить возможности инвесторов из не входящих в ЕС стран покупать немецкие фирмы из области здравоохранения.
Речь идет о компаниях, выпускающих как вакцины и лекарства или сырье для них, так и маски и другие расходные медицинские материалы, а также о производителях медицинской техники, используемой для борьбы с инфекционными болезнями, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Раньше правительство Германии имело право подвергнуть усиленной проверке сделку и при необходимости наложить на нее вето, если речь шла о покупке как минимум 25 процентов компании. Впредь это будет возможно при 10 процентах. "Нынешний кризис из-за коронавируса показывает, насколько важными могут оказаться медицинские ноу-хау и собственные производственные мощности в Германии и Европе в кризисных ситуациях", - прокомментировал решение министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
Пекин сможет влиять на корпоративную политику Norwegian Air
Однако так ли велика сейчас угроза скупки подешевевших европейских и немецких фирм китайскими компаниями? С одной стороны, есть свежий настораживающий пример. 20 мая норвежский лоукостер Norwegian Air, как и все воздушные перевозчики сильно пострадавший от пандемии коронавируса, объявил, что владельцем 12,67 процентов его акций стала BOC Aviation - ведущая азиатская авиационная лизинговая компания, находящаяся под контролем Bank of China.
Germany Trade & Invest: число китайских проектов в ФРГ снижается
С другой стороны, в тот же день немецкое правительственное агентство Germany Trade & Invest (GTAI), оказывающее иностранным фирмам поддержку при капиталовложениях в Германии, и ведущее соответствующую статистику, сообщило, что по итогам 2019 года китайские компании впервые за целое десятилетие не вошли в тройку крупнейших зарубежных инвесторов на немецком рынке, уступив место американским, британским и швейцарским.
Более того, число новых китайских проектов в ФРГ, составившее в прошлом году 154, сокращается вот уже четвертый год подряд. В 2016 году их было в два раза больше. Тогда под контроль китайцев перешел и немецкий производитель промышленных роботов Kuka.
Эту сделку, вызвавшую бурные споры, можно считать поворотной точкой в немецком отношении к инвестициям из КНР. Уход под китайский контроль фирмы, успешно работающей в одной из самых перспективных отраслей 21 века, насторожил бизнес и общественность и заставил правительство ФРГ более внимательно присматриваться к деньгам из Китая и ужесточать правила продажи стратегических технологий за пределы ЕС. В результате некоторые намечавшиеся сделки были приостановлены. Вот число проектов и идет вниз.
Однако это может быть связано и с изменением политических установок в самом Китае. Комментируя итоги прошлого года, исполнительный директор Germany Trade & Invest Роберт Херман (Robert Hermann) в беседе с агентством Reuters отметил, что "китайское руководство регулирует экспорт капитала и сейчас усиленно следит за тем, чтобы много инвестировалось в собственной стране".
Такую тенденцию может еще больше усилить открывшаяся 22 мая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны. На ней констатировали слабое и трудно предсказуемое экономическое развитие в Китае в текущем году. Означает ли это, что опасения европейского малого и среднего бизнеса, озвученные Марио Охофеном, являются чрезмерными и не требуют принятия соответствующих мер на уровне ЕС, должны решить теперь в Брюсселе и столицах стран ЕС.
Именно такое выражение использовал влиятельный лоббист Марио Охофен (Mario Ohoven), когда 22 мая в интервью информационному агентству dpa потребовал от Берлина и Брюсселя: "Для того, чтобы защитить предприятия малого и среднего бизнеса и их работников от продажи, особенно китайским любителям скупать по дешевке, Европейскому Союзу срочно нужен временный мораторий на поглощения".
А как же свобода предпринимательства и открытый рынок Евросоюза? Вот тут-то Марио Охофен как раз и использовал выражение "беззубый тигр". Он считает, что ЕС рискует и дальше выступать в такой роли до тех пор, пока Китай не допустит честной конкуренции с равными правами и обязанностями для всех участников.
Немецкий бизнес против китайской "игры в одни ворота"
Тем самым президент двух предпринимательских объединений повторил основную претензию в адрес Китая, которую в последние годы все чаще выдвигают в Евросоюзе, особенно в Германии. КНР обвиняют в том, что она "играет в одни ворота", целенаправленно используя возможности западной либеральной рыночной экономики для укрепления своей модели госкапитализма, подконтрольной Коммунистической партии.
Это выражается, в частности, в том, что Пекин лишает работающие на рынке КНР европейские фирмы тех прав и возможностей, которыми китайские компании пользуются в Германии и других странах ЕС.
Достаточно вспомнить в этой связи опубликованные в январе 2019 года программные тезисы Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). В документе под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?" головная организация германского бизнеса призвала тогда власти Германии и Евросоюза противостоять экспансии китайского госкапитализма, представив 54 предложения и требования.
Купить производителей медицинских материалов будет труднее
В Берлине к таким призывам явно прислушались. Самый свежий пример - принятое правительством Германии 20 мая под впечатлением пандемии коронавируса решение внести изменения в законодательство ФРГ о внешнеторговой деятельности с тем, чтобы ограничить возможности инвесторов из не входящих в ЕС стран покупать немецкие фирмы из области здравоохранения.
Речь идет о компаниях, выпускающих как вакцины и лекарства или сырье для них, так и маски и другие расходные медицинские материалы, а также о производителях медицинской техники, используемой для борьбы с инфекционными болезнями, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Раньше правительство Германии имело право подвергнуть усиленной проверке сделку и при необходимости наложить на нее вето, если речь шла о покупке как минимум 25 процентов компании. Впредь это будет возможно при 10 процентах. "Нынешний кризис из-за коронавируса показывает, насколько важными могут оказаться медицинские ноу-хау и собственные производственные мощности в Германии и Европе в кризисных ситуациях", - прокомментировал решение министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
Пекин сможет влиять на корпоративную политику Norwegian Air
Однако так ли велика сейчас угроза скупки подешевевших европейских и немецких фирм китайскими компаниями? С одной стороны, есть свежий настораживающий пример. 20 мая норвежский лоукостер Norwegian Air, как и все воздушные перевозчики сильно пострадавший от пандемии коронавируса, объявил, что владельцем 12,67 процентов его акций стала BOC Aviation - ведущая азиатская авиационная лизинговая компания, находящаяся под контролем Bank of China.
Germany Trade & Invest: число китайских проектов в ФРГ снижается
С другой стороны, в тот же день немецкое правительственное агентство Germany Trade & Invest (GTAI), оказывающее иностранным фирмам поддержку при капиталовложениях в Германии, и ведущее соответствующую статистику, сообщило, что по итогам 2019 года китайские компании впервые за целое десятилетие не вошли в тройку крупнейших зарубежных инвесторов на немецком рынке, уступив место американским, британским и швейцарским.
Более того, число новых китайских проектов в ФРГ, составившее в прошлом году 154, сокращается вот уже четвертый год подряд. В 2016 году их было в два раза больше. Тогда под контроль китайцев перешел и немецкий производитель промышленных роботов Kuka.
Эту сделку, вызвавшую бурные споры, можно считать поворотной точкой в немецком отношении к инвестициям из КНР. Уход под китайский контроль фирмы, успешно работающей в одной из самых перспективных отраслей 21 века, насторожил бизнес и общественность и заставил правительство ФРГ более внимательно присматриваться к деньгам из Китая и ужесточать правила продажи стратегических технологий за пределы ЕС. В результате некоторые намечавшиеся сделки были приостановлены. Вот число проектов и идет вниз.
Однако это может быть связано и с изменением политических установок в самом Китае. Комментируя итоги прошлого года, исполнительный директор Germany Trade & Invest Роберт Херман (Robert Hermann) в беседе с агентством Reuters отметил, что "китайское руководство регулирует экспорт капитала и сейчас усиленно следит за тем, чтобы много инвестировалось в собственной стране".
Такую тенденцию может еще больше усилить открывшаяся 22 мая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа страны. На ней констатировали слабое и трудно предсказуемое экономическое развитие в Китае в текущем году. Означает ли это, что опасения европейского малого и среднего бизнеса, озвученные Марио Охофеном, являются чрезмерными и не требуют принятия соответствующих мер на уровне ЕС, должны решить теперь в Брюсселе и столицах стран ЕС.