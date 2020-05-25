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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Мы что, в России? Житель Риги удивился объявлениям в транспорте на русском языке
Правда, звучали они ещё и на английском языке, однако на этот факт гражданин особого внимания не обратил, сообщает ЛАЙФ.
Жителя Риги возмутили объявления в городском транспорте, которые делались на русском языке. Об этом он написал в своём твиттере.
— Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России? — написал возмущённый пользователь.
Внимание на его жалобу обратил и официальный перевозчик Rīgas satiksme ("Рижское сообщение"). Там указали на то, что объявления делались не только на русском, но и на латышском и английском языках. При этом 50% времени отводилось сообщениям на национальном языке, а по 25% — на двух других.
— Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке, — обратил внимание перевозчик.
Правда, и этих объяснений жителю города оказалось недостаточно. Его возмутило, что для объявлений в числе прочих выбрали русский язык, а не украинский, к примеру, или китайский.
— По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия, — отметил возмущённый житель.
Правда, он не учёл того факта, что русский язык является родным для 40% жителей страны.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
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