Мы что, в России? Житель Риги удивился объявлениям в транспорте на русском языке 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Rīgas satiksme



Правда, звучали они ещё и на английском языке, однако на этот факт гражданин особого внимания не обратил, сообщает



Жителя Риги возмутили объявления в городском транспорте, которые делались на русском языке. Об этом он написал в своём твиттере.



— Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России? — написал возмущённый пользователь.



Внимание на его жалобу обратил и официальный перевозчик Rīgas satiksme ("Рижское сообщение"). Там указали на то, что объявления делались не только на русском, но и на латышском и английском языках. При этом 50% времени отводилось сообщениям на национальном языке, а по 25% — на двух других.



— Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке, — обратил внимание перевозчик.



Правда, и этих объяснений жителю города оказалось недостаточно. Его возмутило, что для объявлений в числе прочих выбрали русский язык, а не украинский, к примеру, или китайский.



— По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия, — отметил возмущённый житель.



Правда, он не учёл того факта, что русский язык является родным для 40% жителей страны. Правда, звучали они ещё и на английском языке, однако на этот факт гражданин особого внимания не обратил, сообщает ЛАЙФ Жителя Риги возмутили объявления в городском транспорте, которые делались на русском языке. Об этом он написал в своём твиттере.— Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России? — написал возмущённый пользователь.Внимание на его жалобу обратил и официальный перевозчик Rīgas satiksme ("Рижское сообщение"). Там указали на то, что объявления делались не только на русском, но и на латышском и английском языках. При этом 50% времени отводилось сообщениям на национальном языке, а по 25% — на двух других.— Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке, — обратил внимание перевозчик.Правда, и этих объяснений жителю города оказалось недостаточно. Его возмутило, что для объявлений в числе прочих выбрали русский язык, а не украинский, к примеру, или китайский.— По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия, — отметил возмущённый житель.Правда, он не учёл того факта, что русский язык является родным для 40% жителей страны. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Латвия — статья прочитана 237 раз Комментарии