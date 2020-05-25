Уличные протесты в Швейцарии: гражданские права против теорий заговора 🔊 Воспроизвести В начале мая полиция в Берне заняла жесткую позицию и не допустила демонстрантов на площадь перед Федеральным доврцом, в котором работают правительство и парламент. Фото: 9 мая 2020 года. (Keystone / Peter Klaunzer)



Швейцария находится во второй фазе трехступенчатого процесса ослабления карантина, объявленного правительством в середине марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает Швейцария находится во второй фазе трехступенчатого процесса ослабления карантина, объявленного правительством в середине марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает SWI . Одной из мер полной блокировки социальной и экономической активности в стране был запрет на митинги, шествия, пикетирования и массовые собрания с числом участников более пяти человек. Сейчас, два месяца спустя, эти меры уже не мешают гражданам активно протестовать против правительственных мер в области борьбы с вирусом. Три последних недели подряд на выходных граждане в некоторых швейцарских городах выходили на улицы и выказывали свое откровенное недовольство запретом на политические демонстрации — а ведь он является частью общего запрета на массовые мероприятия. Собираясь небольшими группами, они громко протестовали против ограничений в области своих гражданских свобод.



За что выступают демонстранты?



Активисты обеспокоены пусть и временным, но сворачиванием и ограничением их гражданских и политических прав, даже несмотря на то, что правительство объективно было вынуждено прибегнуть к таким мерам в чрезвычайной ситуации пандемии в целях борьбы с коронавирусом.



«Это не демонстрация, а скорее пикет», — указал на прошлой неделе в интервью swissinfo.ch один из организаторов протестов в Берне Алекс Ганьё (Alex Gagneux). Для него такой «пикет» перед Федеральным дворцом был необходим, потому что «конституция на данный момент фактически не действует из-за несоразмерных и неадекватных действий правительства».



На плакатах мероприятий были видны такие надписи, как «Покойся с миром, Швейцарская Демократия, 1291-2020» (1291 — по легенде, год основания Швейцарии, больше о важных датах истории страны или «#НеПроспи свою свободу и право на самоопределение» (#StayAwake für Freiheit und Selbstbestimmung).



Речь идет при этом, с точки зрения демонстрантов, о свободе в самом широком смысле этого слова и об опасении, что политические права народа, урезанные из-за распространения Ковид-19, не вернутся достаточно быстро и в полном объеме. Насколько такие опасения оправданы в Швейцарии?



Свобода или фантазии?



Однако «свобода» — слишком большое и обтекаемое понятие даже для таких акций. Кроме того, помимо дебатов в рамках толкования самого понятия «право на демонстрации», которое, как четко дали понять власти на этой неделе, в случае с уличными протестами с участием менее пяти человек действует в полном объеме, активисты во время подобных пикетов ставят и ряд других, менее фундаментальных, но не менее актуальных, вопросов.



Речь идет о теориях заговора и прочих фантазиях, которые последние три недели, оказавшись в кильватере «вирусных протестов», переживают самый настоящий ренессанс. Поэтому-то в руках у демонстрантов можно было видеть и другие плакаты и лозунги, например такие:



«Не дай [Биллу] Гейтсу шанса» (в стиле агитационной кампании против СПИД/ВИЧ)



«Нет обязательным прививкам!»



«Нет коронавирусной истерии!»



В других странах Европы в тени пандемии активизировались и противники интернет-связи пятого поколения 5G: многие люди поверили фейковым новостям о том, что такой интернет способствуют распространению вируса. Еще недавно вряд ли кто-нибудь бы поверил, что в 21 веке такое вообще возможно. В Швейцарии эти протесты, тем не менее, имеют одну, но позитивную сторону: все чаще звучащее в средствах массовой информации выражение «теория заговора» привело, в частности, к попыткам действительно пролить свет на некоторые факты и добраться, наконец, до истины.



Кто и как вспахивает нервную почву, на которой растут теории заговора?



В 2018 году Себастьян Диге (Sebastian Diguez), швейцарский нейробиолог из Фрибура, изучающий биологические основы функционирования нервной системы, опубликовал монографию под совершенно ненаучным названием «Полный бред, или Как добраться до сути такого явления, как пост-правда» («Total bullshit !: Au cœur de la post-vérité»).



В ней он утверждает, что в основе многих современных проблем, в том числе и разного рода теорий заговора, находится понятие «тотального бреда» (bullshit). Автор монографии не отождествляет это понятие с ложью, но постулирует его в качестве набора социальных и ментальных пра«Социальная среда, насыщенная дезинформацией и скептицизмом, является идеальной средой для распространения таких практик и идей», — указал ученый порталу швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch. Очень часто такие идеи сформулированы «намеренно расплывчато», причем настолько, что опровергнуть их очень трудно, если вообще возможно. «Они вполне коррелируют со знакомой психиатрам и психоаналитикам проблемой функциональной асимметрии мозга. Гораздо проще в итоге эти идеи и теории выдумать, чем их опровергнуть», — говорит С. Диге. Часто такие теории не придумываются «сверху» с целью спустить их «вниз» с политическими целями, но они продвигаются людьми, которые, выйдя за рамки здорового скептицизма, просто уже не готовы верить представленным им фактам. ктик отторжения самой возможности существования «где-то там» объективной правды.



«Некоторые люди исходят из тезиса о том, что «как же это может быть неправдой, ведь я думаю точно также», — говорит ученый. По его словам, общаясь с такими индивидуумами лично, «нужно всегда мягко, но настойчиво просить их объяснить свою позицию и подкрепить ее рациональными аргументами. А в более широком плане для противостояния „теориям заговора“ есть существует метод и формат „фактчекинга“, алгоритм проверки фактов и отделения „зерен от плевел“. Фейковые новости тоже существуют на основании определенных закономерностей и законов. Но все равно, противостоять им от этого понимания отнюдь не легче», — резюмирует С. Диге.



«Не какие-нибудь просто чокнутые»



Не менее трудно провести грань между законными политическими протестами, деструктивными акциями, мотивированными теориями заговора, и легитимной общественной озабоченностью проблемами в области здравоохранения. Имеют ли люди право выступать за любое убеждение, какое бы они себе ни выбрали? С. Диге говорит, что речь не идет о запрете демонстраций (которые в Швейцарии становятся все более многочисленными). Однако такие теории становятся особенно опасными, появляясь именно кризисные времена.



«Демонстранты являются частью тенденции к частичному распаду привычных социальных договоров, конвенций и структур, тенденции, настроенной враждебно по отношению к науке и к элитам (в лучшем понимании этого слова), а также носящей популистский характер. Чтобы ни говорило и ни делало правительство, они всегда будут против, менять свое мнение такие люди не намерены». Впрочем, на прошлой неделе швейцарская газета Berner Zeitung решила взять примирительный тон.



«Федеральный совет, правительство, может быть и в самом деле недостаточно четко объяснял мотивы своего ограничивающего вмешательства в политические и экономические свободы граждан», — говорится в комментарии, опубликованном в газете под заголовком «Инакомыслящие — это не какие-нибудь просто чокнутые» («Andersdenkende sind nicht einfach nur Spinner»). Со всеми этими вопросами столкнулся и главный коронавирусный менеджер страны Даниэль Кох (Daniel Koch).



В понедельник 18 мая на очередной пресс-конференции ему задали ряд прямых вопросов о прошедших демонстрациях и о том, насколько опасны они для здоровья остального населения. Он ответил, что «это политический вопрос. А поскольку правительство, вероятно, само обсудит этот вопрос до конца мая месяца и примет решение, то и его ответ тоже невольно был бы политическим, поэтому, мол, забегать вперед я не буду». А между тем на ближайшие выходные в Швейцарии запланирована новая серия протестных акций. swissinfo.ch Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: контроль, протесты, Швейцария, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 225 раз Комментарии