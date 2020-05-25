Убийство стадиона: в Литве разгорелся новый скандал из-за долгостроя 🔊 Воспроизвести © Photo : Stadium.at



Мэр литовской столицы заявил, что в срыве проекта виновата партия "крестьян" и пока она находится у власти, республика может забыть о прогрессе и лучшей жизни, сообщает



Шимашюс заявил, что в "нормальной стране" муниципалитет должен тесно работать с правительством и на некоторых проектах так и было. Однако в данном случае между интересами обеих сторон произошел конфликт. Мэр литовской столицы заявил, что в срыве проекта виновата партия "крестьян" и пока она находится у власти, республика может забыть о прогрессе и лучшей жизни, сообщает Sputnik Литва . В Литве разразился скандал вокруг срыва проекта Национального стадиона в столичном микрорайоне Шешкине. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в Facebook обвинил правящую партию в "убийстве" проекта.Шимашюс заявил, что в "нормальной стране" муниципалитет должен тесно работать с правительством и на некоторых проектах так и было. Однако в данном случае между интересами обеих сторон произошел конфликт. "Не секрет, что правительство "крестьян" ранее пыталось убить проект Национального стадиона, и оно сделало это трусливо и постыдно – не своими руками, а под видом подчиненных служб", – написал мэр.



По его словам, проект многократно торпедировался: он был неожиданно отрезан от финансирования ЕС в прошлом году, его без причины рассматривала Служба расследования финансовых преступлений (FNTT), якобы "дружественной" премьер-министру, а бывший министр образования, науки и спорта "неоднозначно колебался по поводу проекта".



"Как в итоге проект был убит? Была использована Служба общественных закупок (VPT), которая осталась без руководства. Заявили, что проект не является концессией, поэтому все должно быть отменено", – пишет Шимашюс.



Он подчеркнул, что та же служба раньше, пока там был сильный руководитель, не опускалась до "служения "крестьянам".



"Но, оставшись без руководителя, она говорит иначе – мы получили их письмо, которое я смело могу назвать юридической чепухой. Конечно, мы будем жаловаться в суд, но, учитывая длительность разбирательства, у меня нет иллюзий", – написал мэр.







Шимашюс напомнил, что в марте VPT приостановила подписание контракта со стадионом и муниципалитет обжаловал это решение в суде. Суд должен был объявить решение 22 мая. По мнению чиновника, VPT поспешила и намеренно отправила свое письмо в последний день перед судом.



Градоначальник также напомнил, что проект стадиона был одобрен Министерством финансов, Центральным агентством по управлению проектами, Европейским инвестиционным банком. Над проектом работали международные архитекторы, которые могут рассказать другим странам о нестабильности инвестиций в Литве: бизнес уже вложил в проект шестизначные суммы.



"Что очевидно? Эта "крестьянская хунта" работает против интересов Литвы, против желания городов и поселков Литвы расти, против мечтаний детей, занимающихся спортом. Это разрушающая Литву власть, которая исходит из своей политической двуличности, личных и предвыборных интересов. Они думали, что укусят Вильнюс, но такими действиями они унизили всю Литву. Пока такие люди находятся у власти, мы можем забыть о прогрессе страны и лучшей жизни", – сказал мэр.



Реакция правительства



В кабмине сообщили, что согласно постановлению от 9 декабря 2015 года, которое остается в силе, правительство обязуется участвовать в проекте. В резолюции также предусматривается финансовый вклад правительства, его объем составляет 53,392 миллиона евро.



"Это решение никогда не менялось. Позиция правительства не изменилась, доля финансовых обязательств не изменилась", – сообщает кабмин.



Первый заместитель канцлера правительства Лукас Савицкас подчеркнул, что муниципалитет Вильнюса не смог контролировать процесс, поэтому, похоже, решил капитулировать.



"Однако вместо того, чтобы взять на себя ответственность, муниципалитет, а точнее – мэр Ремигиюс Шимашюс, пытается совершенно необоснованно обвинить то или иное учреждение", – заявил Савицкас.



Он отметил, что хотя правительство обвиняется в "разрушении проекта" на основе решения VPT, однако это ведомство не подчиняется правительству, это независимый и автономный орган.



"Намеки мэра Вильнюса о том, что VPT "работает на правительство" или на кого-то другого, являются безответственными и недопустимыми политическими действиями – или неудачным началом избирательной кампании", – заявил Савицкас.



При этом позднее премьер-министр республики Саулюс Сквернялис поручил Министерству образования, науки и спорта изучить потребность в инфраструктуре для развития футбола в Вильнюсе и до 26 мая 2020 года представить Канцелярии правительства возможные альтернативы ее (инфраструктуры) развития.



Это было сделано с учетом того факта, что Служба государственных закупок распорядилось прекратить концессионный конкурс на строительство национального стадиона, а с учетом решения Вильнюсского окружного административного суда.



Строительство стадиона



Национальный стадион в Вильнюсе начали возводить на замену снесенному стадиону "Жальгирис", выполнявшему эти функции с середины 1950-х до середины 1990-х годов. Предполагалось завершить строительство к концу 2010 года, однако в марте 2010-го строительство было заморожено.



В январе 2011 года власти Вильнюса договорились о привлечении частных инвесторов для финансирования строительства стадиона, но уже в конце весны в горсовете был поднят вопрос о полном прекращении этого строительства, уничтожении созданного задела и переносе строительства в другое место.



В сентябре 2016 года был объявлен тендер на концессию на строительство и управление Национальным стадионом. Комплекс будет принадлежать Вильнюсскому самоуправлению, содержание комплекса ляжет на плечи концессионеров и мэрии города (которая намерена выделять на это до полумиллиона евро в год).



В начале 2017 года в тендере участвовали три компании или их объединения, из которых две из Литвы, одна из Турции. В октябре срок подачи предварительных предложений на конкурс был продлен. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, спорт Ключевые слова: конкурс, строительство, убытки, нацстадион География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 197 раз Комментарии