В Литве число случаев COVID-19 перевалило за 1620 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / savanevich



По последним данным, в балтийской республике выздоровели более 1130 человек, при этом 63 пациента скончались. В Литве за прошедшие сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Об этом сообщает



По состоянию на 10:32 воскресенья в республике выявлено 1623 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1138 человек выздоровели, 63 пациента скончались.



Согласно данным виртуальной карты, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Вильнюсе (410), Клайпеде (273) и Вильнюсском районе (235). По последним данным, в балтийской республике выздоровели более 1130 человек, при этом 63 пациента скончались. В Литве за прошедшие сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительственный сайт, посвященном борьбе с коронавирусом.По состоянию на 10:32 воскресенья в республике выявлено 1623 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 1138 человек выздоровели, 63 пациента скончались.Согласно данным виртуальной карты, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Вильнюсе (410), Клайпеде (273) и Вильнюсском районе (235). За сутки в Литве было проведено 2837 тестов на COVID-19, а за все время сделали 267719 анализов.



Как отметила ранее на этой неделе заведующая отделом управления инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене, число случаев заражения новой инфекцией может вырасти. На этой неделе фиксировали более активный рост, но он был связан с очагами заболевания. Однако самым опасным будет ситуация, если коронавирус вновь начнет циркулировать среди населения по всей республике.



В Литве действует режим карантина. По последним данным, он продлен до 31 мая, однако власти республики не исключают возможность его продления.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 247 раз Комментарии