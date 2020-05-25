Литва заподозрила Минск в сокрытии данных о серьезных недостатках БелАЭС 🔊 Воспроизвести © Photo : Vk / РУП "Белорусская АЭС"



Литовская сторона утверждает, что документ, опубликованный Белоруссией на прошлой неделе, не содержит полной информации о миссии МАГАТЭ Pre-OSART и ее результатах, что вызывает дополнительные сомнения в прозрачности. Литва упрекнула Белоруссию в "избирательном подходе к прозрачности" проекта Белорусской АЭС. Об этом сообщил



Вильнюс настаивает на том, чтобы Минск публиковал полные отчеты обо всех миссиях МАГАТЭ и выполнял все рекомендации международных экспертов по стресс-тестам, а также решал другие вопросы экологической и ядерной безопасности станции до ее ввода в эксплуатацию. Литовская сторона утверждает, что документ, опубликованный Белоруссией на прошлой неделе, не содержит полной информации о миссии МАГАТЭ Pre-OSART и ее результатах, что вызывает дополнительные сомнения в прозрачности. Литва упрекнула Белоруссию в "избирательном подходе к прозрачности" проекта Белорусской АЭС. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.Вильнюс настаивает на том, чтобы Минск публиковал полные отчеты обо всех миссиях МАГАТЭ и выполнял все рекомендации международных экспертов по стресс-тестам, а также решал другие вопросы экологической и ядерной безопасности станции до ее ввода в эксплуатацию. В Минэнерго напомнили, что в начале мая глава ведомства Жигимантас Вайчюнас обратился к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, заявив, что Белоруссия якобы не обнародовала отчеты о миссиях агентства и не опубликовала отчеты о выполнении рекомендаций, которые были даны экспертами в ходе этих миссий.



Литовская сторона утверждает, что документ, опубликованный Белоруссией на этой неделе, не содержит полную информацию о миссии МАГАТЭ Pre-OSART (миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности. – Sputnik) и ее результатах.



"До сих пор нет информации, чтобы оценить масштабы текущих проблем БелАЭС и ответить на вопрос, почему эксперты МАГАТЭ дали конкретные рекомендации оператору БелАЭС – государственному предприятию "Белорусская атомная электростанция", ответственному за ядерную безопасность этой электростанции. Эксперты МАГАТЭ представили 11 рекомендаций, из которых объявлены только три, что вызывает дополнительные сомнения в прозрачности", – говорится в сообщении ведомства.



Как считает Министерство энергетики Литвы, решение не публиковать полные данные о миссии pre-OSART усиливают подозрение, что выявленные экспертами недостатки не являются незначительными. Особенно литовскую сторону беспокоит рекомендация, призывающая оператора БелАЭС усилить контроль за программой запуска станции, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию объекта.



В Минэнерго опасаются, что ошибки на этапе пусконаладки АЭС могут привести к дополнительным угрозам после ее ввода в эксплуатацию.



"Такое избирательное и предвзятое отношение Белоруссии к раскрытию только информации, полезной для проекта БелАЭС, наблюдается постоянно, особенно в случае сотрудничества Белоруссии с МАГАТЭ", – говорится в сообщении.



Споры вокруг запуска Белорусской АЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В начале мая на объект доставили ядерное топливо для первого энергоблока.



Литва с самого начала проекта выступает против строительства. Власти недовольны выбором площадки для станции, утверждая, что БелАЭС несет "угрозу" для балтийской республики. Кроме того, Вильнюс высказывается против экспорта энергии с объекта и повсеместно призывает соседние республики не закупать электричество со станции.



При этом министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу БелАЭС из-за доставки ядерного топлива. Он заявил, что Минск не подписал двустороннее соглашение о предварительном уведомлении о ядерной аварии, и назвал это неприемлемым.



В интервью Sputnik Литва президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание", эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов напомнил, что стресс-тесты на объекте были проведены еще в 2018 году и их одобрила группа европейских регуляторов. Он добавил, что Литва занимается глупостями, а заявления и действия политиков выглядят смешно.



Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 243 раза Комментарии