Младшеклассников разрешено вернуть в школы, но большинство школ останется на удаленке 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / wangsong



С 25 мая в школу разрешено вернуться ученикам начальных и специальных классов, с 30 мая на учебу выйдут ученики, обучающиеся по программам базового и среднего образования. Большинство литовских школ решили продолжать дистанционное обучение. Об этом сообщил



Со этой неделе ученики начальных классов смогут вернуться в школы, однако только несколько учебных заведений планируют продолжить обучение обычным способом. Между тем 75 процентов школ решили продолжить обучать детей дистанционно. В четверти школ уроки будут смешанными – часть будет проходить удаленно, а часть практических занятий и лабораторные работы будут проводиться очно. С 25 мая в школу разрешено вернуться ученикам начальных и специальных классов, с 30 мая на учебу выйдут ученики, обучающиеся по программам базового и среднего образования. Большинство литовских школ решили продолжать дистанционное обучение. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, науки и спорта Литвы.Со этой неделе ученики начальных классов смогут вернуться в школы, однако только несколько учебных заведений планируют продолжить обучение обычным способом. Между тем 75 процентов школ решили продолжить обучать детей дистанционно. В четверти школ уроки будут смешанными – часть будет проходить удаленно, а часть практических занятий и лабораторные работы будут проводиться очно. "Согласно представленным данным, уроки смешанным образом чаще всего будут организовываться для учеников 5-11 классов - так планирует каждая четвертая школа, обучающая учеников этой возрастной группы, чаще всего это более маленькие региональные школы. Только десять процентов школ начального образования хотя бы часть уроков намерены организовывать в классах или на территории учебного заведения", - говорится в сообщении.



При этом 75 процентов школ планируют, что ученики 5-11 классов учебный год закончат 18-19 июня. Другие школы учебный процесс завершат раньше.



Более 80 процентов начальных школ планируют отпустить учеников начальных классов на летние каникулы с 5 июня.



С 25 мая в школу разрешено вернуться ученикам начальных и специальных классов, с 30 мая на учебу выйдут ученики, обучающиеся по программам базового и среднего образования. Также с 25 мая разрешено предоставлять консультации для выпускников.



Уроки или консультации в классе должны осуществляться таким образом, чтобы между сидящими учениками соблюдалась дистанция не менее одного метра. Также необходимо по возможности корректировать часы работы школы, начало и окончание уроков в разных классах и время перерывов.



В Министерстве образования подчеркнули, что ученики не должны иметь прямого контакта с персоналом, в обязанности которого не входит работа непосредственно с учащимися.



В Литве более 1620 заболевших коронавирусом. Уже выздоровели 1138 человек, 63 пациента умерли. По последним данным, карантин действует до 31 мая.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 336 тысяч человек.



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С понедельника правительство Литвы разрешило вернуть в школы учеников начальных классов, однако почти все школы страны продолжат обучение в удаленном режиме.



Как утверждает Министерство образования, науки и спорта, школы сами могли выбрать, в каком режиме продолжить работу - в удаленном, обычном или смешанном.



"Всего 10% школ, предоставляющих начальное образование предпочли лишь часть уроков проводить в классах или на территории учебного заведения", - информирует министерство.



Как информировали BNS представители самоуправлений Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, ни одна из начальных школ этих городов не планирует возобновить в этом году обучение в обычном режиме.



Кабмин смягчил условия карантина и с 25 мая разрешил вернуть в школы учеников начальных классов.



С 1 июня в школах разрешено возобновить также основное и среднее.



После того, как 16 марта в Литве был объявлен карантин, школы были закрыты, а обучение организовано в удаленном режиме. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: общество, образование Ключевые слова: школы, контроль, детсады, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии