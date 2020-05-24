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Онкологические больные в Литве получат скидку на проезд
Гражданам Литвы, имеющим онкологические заболевания, предоставят 80-процентную скидку на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе парламента страны.
Сейм одобрил соответствующие поправки в законодательство. Скидка будет действовать на городские, пригородные и междугородние автобусы, троллейбусы и пассажирские поезда.
Кроме того, закон предусматривает увеличение компенсации на покупку и техническое переоснащение легкового автомобиля в размере 2496 евро. Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.
Источник: ИА REGNUM
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, проезд, онкологический, скидка
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