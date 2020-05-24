Онкологические больные в Литве получат скидку на проезд 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Гражданам Литвы, имеющим онкологические заболевания, предоставят 80-процентную скидку на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе парламента страны.



Сейм одобрил соответствующие поправки в законодательство. Скидка будет действовать на городские, пригородные и междугородние автобусы, троллейбусы и пассажирские поезда.



Кроме того, закон предусматривает увеличение компенсации на покупку и техническое переоснащение легкового автомобиля в размере 2496 евро. Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.



Источник: ИА REGNUM Гражданам Литвы, имеющим онкологические заболевания, предоставят 80-процентную скидку на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе парламента страны.Сейм одобрил соответствующие поправки в законодательство. Скидка будет действовать на городские, пригородные и междугородние автобусы, троллейбусы и пассажирские поезда.Кроме того, закон предусматривает увеличение компенсации на покупку и техническое переоснащение легкового автомобиля в размере 2496 евро. Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года. ИА “Regnum” Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, проезд, онкологический, скидка — статья прочитана 170 раз Комментарии