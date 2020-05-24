Надавить на Россию и Китай: США говорят о ядерном взрыве 🔊 Воспроизвести WP: США обсуждают возобновление ядерных испытаний











Белый дом обсудил проведение ядерного испытания. Таким образом администрация Дональда Трампа хочет оказать давление на Россию и Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская наука позволила создать вооружение, которого нет ни у кого в мире.



Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет



Дискуссия состоялось на встрече высших должностных лиц, отвечающих за вопросы национальной безопасности в Белом доме, но по состоянию на субботу, 23 мая, это предложение отложено после негативных отзывов нескольких участников обсуждения. Белый дом обсудил проведение ядерного испытания. Таким образом администрация Дональда Трампа хочет оказать давление на Россию и Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская наука позволила создать вооружение, которого нет ни у кого в мире.Администрация американского лидера Дональда Трампа 15 мая обсуждала проведение первого за последние несколько десятилетий ядерного испытания в США, пишет The Washington Post. Дискуссия состоялось на встрече высших должностных лиц, отвечающих за вопросы национальной безопасности в Белом доме, но по состоянию на субботу, 23 мая, это предложение отложено после негативных отзывов нескольких участников обсуждения.



Белый дом поднял вопрос о том, проводить ли ядерный испытательный взрыв, будет ли это иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и не отменить ли мораторий на подобные испытания, сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.



Все это затевалось для того, чтобы оказать давление на Россию и Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями, пишет The Guardian.



«Демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут провести «быстрое испытание», может быть полезным контрагентом для сделки», — сказали в Белом доме.



При этом, эксперты в США не в восторге от этой идеи.



«Я слышал, что официальные лица обсуждают возможную проверку американского ядерного потенциала, но я могу сказать: никогда нельзя использовать это оружие для принуждения кого-либо к переговорам», — сказал Ханс Кристенсен, директор отдела по ядерной сфере Федерации американских ученых.



Накануне



«Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договорённости в сфере контроля над вооружениями. Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ — последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия — за его сохранение без каких-либо предусловий», — указал чиновник.



При этом в Соединенных Штатах заявили, что именно российская и китайская стороны начали гонку ядерных вооружений. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.



Журналисты спросили эмиссара США о том, ведется ли гонка вооружений среди США, Франции и Британии, так как страны активно модернизируют свои ядерные силы. На что Биллингсли сказал, что гонка ведется среди других участников — РФ и КНР.



«Определенно, это не мы. Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае», — цитирует его Reuters.



Сотрудник Белого дома пояснил, что из-за этой «гонки» Трамп хочет провести переговоры в трехстороннем формате.



Впрочем, США намерены продлить действие ДСНВ, но на некоторых условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте.



Меньше чем через год, в феврале 2021 года, истекает срок его действия, и, чем ближе дедлайн, тем большее беспокойство выражает Россия — не только бездействием Белого дома, но и неизвестностью его намерений.



По информации издания, Вашингтон все же планирует продлить действие СНВ-3, при этом он не оставляет свои намерения подключить к договору Китай. Для этого США рассчитывают заключить договор с Россией на короткий срок, чтобы выиграть время для разработки нового соглашения, но уже с участием не только Москвы, но и Пекина.



В середине нынешнего месяца президент России Владимир Путин сообщил, что развитая фундаментальная российская наука позволила создать современные виды вооружений, которых нет ни у одной страны мира.



«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — обратил внимание Путин.



Он добавил, что это было бы невозможно, «но мы это сделали».



Договор СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов в мире. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.



Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.



Источник: gazeta.ru Последнее полномасштабное подземное испытание американского ядерного оружия было проведено на полигоне Лос-Аламосской национальной лаборатории в штате Неваде в сентябре 1992 года.Белый дом поднял вопрос о том, проводить ли ядерный испытательный взрыв, будет ли это иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и не отменить ли мораторий на подобные испытания, сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.Все это затевалось для того, чтобы оказать давление на Россию и Китай и принудить их заключить трехстороннюю сделку по контролю над вооружениями, пишет«Демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут провести «быстрое испытание», может быть полезным контрагентом для сделки», — сказали в Белом доме.При этом, эксперты в США не в восторге от этой идеи.«Я слышал, что официальные лица обсуждают возможную проверку американского ядерного потенциала, но я могу сказать: никогда нельзя использовать это оружие для принуждения кого-либо к переговорам», — сказал Ханс Кристенсен, директор отдела по ядерной сфере Федерации американских ученых.Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал американские власти ответственно подойти к истекающему Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».«Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договорённости в сфере контроля над вооружениями. Вашингтон должен более ответственно подойти к скоро истекающему Договору о СНВ — последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия — за его сохранение без каких-либо предусловий», — указал чиновник.При этом в Соединенных Штатах заявили, что именно российская и китайская стороны начали гонку ядерных вооружений. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.Журналисты спросили эмиссара США о том, ведется ли гонка вооружений среди США, Франции и Британии, так как страны активно модернизируют свои ядерные силы. На что Биллингсли сказал, что гонка ведется среди других участников — РФ и КНР.«Определенно, это не мы. Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае», — цитирует его Reuters.Сотрудник Белого дома пояснил, что из-за этой «гонки» Трамп хочет провести переговоры в трехстороннем формате.Впрочем, США намерены продлить действие ДСНВ, но на некоторых условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте.Меньше чем через год, в феврале 2021 года, истекает срок его действия, и, чем ближе дедлайн, тем большее беспокойство выражает Россия — не только бездействием Белого дома, но и неизвестностью его намерений.По информации издания, Вашингтон все же планирует продлить действие СНВ-3, при этом он не оставляет свои намерения подключить к договору Китай. Для этого США рассчитывают заключить договор с Россией на короткий срок, чтобы выиграть время для разработки нового соглашения, но уже с участием не только Москвы, но и Пекина.В середине нынешнего месяца президент России Владимир Путин сообщил, что развитая фундаментальная российская наука позволила создать современные виды вооружений, которых нет ни у одной страны мира.«Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — обратил внимание Путин.Он добавил, что это было бы невозможно, «но мы это сделали».Договор СНВ-3 — одно из последних оставшихся соглашений, направленных на контроль крупнейших атомных арсеналов в мире. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений в течение семи лет.Согласно условиям соглашения, Москва и Вашингтон должны сократить СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, президент, США, Путин, Китай, Трамп, ядерный взрыв — статья прочитана 120 раз Комментарии