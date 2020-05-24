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Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

Топливо должны доставить также еще четыре танкера

© Игорь Онучин/ТАСС


Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon сообщило агентство Reuters.

По его данным, в 16:51 по местному времени (23:51 по мск) танкер под названием Fortune ("Удача") был замечен к северу от соседнего государства Тринидад и Тобаго.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".
20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.
Категории: в мире
Ключевые слова: Иран, Венесуэла, танкер
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добавлена сегодня, 24 мая, 12:00

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