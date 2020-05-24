В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году 🔊 Воспроизвести В этом году на предприятии "Эльтавр" станут выпускать электрические катамараны, первые модели коммунальной техники, поливомоечные электромашины











Производство коммерческого электротранспорта, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2021 году планируется увеличить до сотни в год, причем все узлы и агрегаты будут отечественными. Тест-драйвы опытных образцов проведут на полуострове и в Москве, рассказали



"В апреле 2020 года компания успешно привлекла более 50 млн рублей, сохранив контрольную долю за первоначальным трудовым коллективом. Впереди очень амбициозные задачи: перенос производства в конвейер-заводские условия и расширение ассортимента электрического транспорта", - сказал директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия. Производство коммерческого электротранспорта, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2021 году планируется увеличить до сотни в год, причем все узлы и агрегаты будут отечественными. Тест-драйвы опытных образцов проведут на полуострове и в Москве, рассказали ТАСС на научно-производственном предприятии "Эльтавр". "В апреле 2020 года компания успешно привлекла более 50 млн рублей, сохранив контрольную долю за первоначальным трудовым коллективом. Впереди очень амбициозные задачи: перенос производства в конвейер-заводские условия и расширение ассортимента электрического транспорта", - сказал директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия.



"Часть инвестиций пойдет на производство образцов, которые будут предоставляться на тест-драйвы в Москве и Крыму. Следующий наш шаг - постоянное наращивание производства, сейчас мы увеличиваем темпы за счет расширения и автоматизации. В этом году мы планируем выпустить минимум 53 машины, в следующем году - уже минимум 112 электромобилей", - рассказал новый соинвестор, коммерческий директор предприятия Алексей Коршунов.



Пандемия нового коронавируса помогла производителю переориентироваться на внутренний рынок деталей, отметил Коршунов. Он добавил, что сейчас в крымских электромобилях используется около 10% импортных узлов и агрегатов, а к августу здесь намерены полностью перейти на отечественную продукцию.



"Электромобили, которые производятся сегодня, распроданы до августа. Мы надеемся, что курортный сезон состоится. В этом случае наша техника будет востребована, и мы сможем закрыть текущий год в плане заказов. Мы не переживаем, что пандемия повлияет на бизнес: спрос выше, чем мы успеваем выпускать", - отметил Коршунов.







О крымских электромобилях



Первый опытный образец электробуса "Эльтавр-дилижанс" создали на крымском предприятии в конце 2015 года. В 2016-м в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже около трех лет, а электрогрузовиков - с 2019 года. Пока за весь период было выпущено немногим более двух десятков машин.



Крымские электромобили пока используются в основном в туристической отрасли, в частности, с 2017 года они стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка "Кисловодский" в Ставропольском крае, который является крупнейшим в Европе искусственным лечебным парком. В общей сложности экологически чистые машины перевезли уже более 1 млн туристов. Он уточнил, что в этом году начнется производство электрических катамаранов, первых моделей коммунальной техники, поливомоечных электромашин, планируется электрифицировать внедорожный багги, снегоход и вездеход на гусеницах."Часть инвестиций пойдет на производство образцов, которые будут предоставляться на тест-драйвы в Москве и Крыму. Следующий наш шаг - постоянное наращивание производства, сейчас мы увеличиваем темпы за счет расширения и автоматизации. В этом году мы планируем выпустить минимум 53 машины, в следующем году - уже минимум 112 электромобилей", - рассказал новый соинвестор, коммерческий директор предприятия Алексей Коршунов.Пандемия нового коронавируса помогла производителю переориентироваться на внутренний рынок деталей, отметил Коршунов. Он добавил, что сейчас в крымских электромобилях используется около 10% импортных узлов и агрегатов, а к августу здесь намерены полностью перейти на отечественную продукцию."Электромобили, которые производятся сегодня, распроданы до августа. Мы надеемся, что курортный сезон состоится. В этом случае наша техника будет востребована, и мы сможем закрыть текущий год в плане заказов. Мы не переживаем, что пандемия повлияет на бизнес: спрос выше, чем мы успеваем выпускать", - отметил Коршунов.Первый опытный образец электробуса "Эльтавр-дилижанс" создали на крымском предприятии в конце 2015 года. В 2016-м в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже около трех лет, а электрогрузовиков - с 2019 года. Пока за весь период было выпущено немногим более двух десятков машин.Крымские электромобили пока используются в основном в туристической отрасли, в частности, с 2017 года они стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка "Кисловодский" в Ставропольском крае, который является крупнейшим в Европе искусственным лечебным парком. В общей сложности экологически чистые машины перевезли уже более 1 млн туристов. ТАСС Категории: экономика, технологии, в России Ключевые слова: электромобили, Крым, "Эльтавр" — статья прочитана 133 раза Комментарии