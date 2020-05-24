Вся трагедия народа

На прошлой неделе в Ширвинтос был открыт барельеф участнице борьбы за независимость Литвы, выдающейся разведчице Либе Мядникене (1875–1941).
Ушедший от нас несколько лет назад скульптор Ромуалдас Квинтас решил сделать памятник выдающейся разведчице с бронзовым барельефом на каменной плите в форме мацевы (надгробие, священный столп в еврейской Библии), однако закончить его так и не успел. По заказу еврейской общины «Вильнюс –Иерусалим Литвы» проект закончил скульптор Миндаугас Шнипас, сообщает сайт Еврейской общины Литвы lzb.lt.
По словам председателя Еврейской общины (литваков) Литвы Фаины Куклянски, жизнь Либы Мядникене (Медник) отражает всю трагедию еврейского народа: во время Второй мировой войны её убили в стране, за независимость которой она боролась.
По данным ширвинтского исследователя Станисловаса Дачки, Либа Мядникене была расстреляна ранней осенью 1941 г. в Пивонийском бору возле Укмерге вместе с другими евреями Ширивинтай.
Хотя она была знаменитостью в Ширвинтос, это не только не спасло её от смерти, но сегодня даже данные о дате её смерти в разных источниках разнятся.
В 1928 г. Министерство обороны Литвы наградило Либу Мядникене Орденом Креста Витиса. Награду ей вручил генерал Литовской армии Повилас Плехавичюс. Либа Мядникене – единственная еврейка, удостоенная такой награды. Через год Либа была награждена медалью Независимости. Однако заслуги перед Литвой не спасли Либу от печальной участи».
«Всего в Пивонийском бору было расстреляно около 12 тысяч евреев Укмергского края», - сообщает на своей странице в Facebook один из инициаторов прошедшего в Ширвинтос мероприятия еврейская община «Вильнюс – Иерусалим Литвы».
По данным ширвинтского исследователя Станисловаса Дачки, Либа Мядникене была расстреляна ранней осенью 1941 г. в Пивонийском бору возле Укмерге вместе с другими евреями Ширивинтай.
Хотя она была знаменитостью в Ширвинтос, это не только не спасло её от смерти, но сегодня даже данные о дате её смерти в разных источниках разнятся.
В 1928 г. Министерство обороны Литвы наградило Либу Мядникене Орденом Креста Витиса. Награду ей вручил генерал Литовской армии Повилас Плехавичюс. Либа Мядникене – единственная еврейка, удостоенная такой награды. Через год Либа была награждена медалью Независимости. Однако заслуги перед Литвой не спасли Либу от печальной участи».
«Всего в Пивонийском бору было расстреляно около 12 тысяч евреев Укмергского края», - сообщает на своей странице в Facebook один из инициаторов прошедшего в Ширвинтос мероприятия еврейская община «Вильнюс – Иерусалим Литвы».
Augusi kaip Amerikos lietuvė ilgus metus tikėjau, kad lietuvius žudyti kaimynus žydus su ginklu vertė naciai. Tiesos būta daug skaudesnės – Matildos žudikai buvo sąmoningi, jie įvykdė nusikaltimą aiškiai suvokdami, ką daro.
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