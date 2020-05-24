Убийство у пруда: украинец расстрелял бойцов Нацгвардии 🔊 Воспроизвести Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины







Владелец пруда в Житомирской области расстрелял семерых отдыхающих. Среди погибших есть действующие военные нацгвардии Украины, передает издание Dетектив-Info.



По данным издания, примерно в час ночи 43-летний сотрудник Киевского национального авиационного университета Вадим Федюнин обратился в отделение полиции, которое находится недалеко от места происшествия — пруда вблизи села Новоселица. В Житомирской области в ночь с четверга на пятницу произошло массовое убийство. Владелец водоема у села Новоселица застрелил семь человек, в числе которых были бойцы Нацгвардии. Спастись удалось лишь одному. По официальной версии, компания приехала отдохнуть и порыбачить, но возник конфликт. Однако есть и другая версия, сообщает gazeta.ru. Владелец пруда в Житомирской области расстрелял семерых отдыхающих. Среди погибших есть действующие военные нацгвардии Украины, передает издание Dетектив-Info.По данным издания, примерно в час ночи 43-летний сотрудник Киевского национального авиационного университета Вадим Федюнин обратился в отделение полиции, которое находится недалеко от места происшествия — пруда вблизи села Новоселица. Он рассказал, что находился в компании из восьми человек. Между ними и арендодателем рыбацких домиков возник конфликт. В ходе спора мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58, смертельно ранив семерых мужчин.



Жертвами, по данным издания, стали бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко, Андрей Москальц, Виталий Вульчин. Кроме того, погибли двое военных с позывными «Финн» и «Скандер» (он же «Украинский татарин»), а также киевский волонтер Роман Ханенко и сотрудник Киевского национального авиационного университета Александр Белоус.



В материале отмечается, что стрелявшим оказался 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко. В 2015 году он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.



Мужчину, по данным РИА «Новости», уже задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), наказание предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Как написал в соцсетях заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, конфликт произошел во время отдыха компании друзей, которая приехала порыбачить. «Сегодня ночью в лесах Житомирщины разыгралась кровавая трагедия. На берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района, отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы», — отметил он.



По его словам, всего на месте происшествия были девять человек, включая убийцу. «После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором», — продолжил Геращенко.



Он рассказал, что ночью арендодатель, который является «профессиональным стрелком», «на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей». Замминистра внутренних дел сообщил, что сначала «гражданин З.» убил двоих, которые были рядом с ним, а затем «начал расстреливать 6-х спящих». Всего были убиты семь человек.



«Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых», — заключил Геращенко.



Украинские СМИ предоставили свою версию произошедшего. Так, Dетектив-Info отмечает, что от Захаренко ранее местные правоохранители требовали «дань», а тот якобы отказался и обратился в другие ведомства с жалобой на вымогательства.



После этого якобы к нему на «разборки» пришли военные нацгвардии, конфликт с которыми и закончился стрельбой.



Тем временем Telegram-канал Pavlovsky-news пообщался с братом Захаренко, который рассказал, что убийство нескольких человек стало ответом на вымогательства со стороны местной полиции.



«Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые «добровольцы», которые заподозрили его в «подставе»», — отмечается в посте.



При этом брат Захаренко отмечает, что тот получил пулевое ранение руки, а у погибших якобы нашли «в авто целый арсенал оружия — автомат, карабин, пистолет».



Между тем источник издания «Страна.ua» в полиции Житомира рассказал, что накануне конфликта сотрудники ГБР задержали местного подполковника по подозрению во взятке. Причем произошло это после того, как Анатолий Захаренко пожаловался на попытку полицейских «крышевать» его рыболовный бизнес.



Сам конфликт, как отметил источник издания, произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора в том, что тот «сдал» подполковника. При этом он еще якобы набросился на Захаренко с ножом. А двое, которые остались с Захаренко, начали угрожать ему изнасилованием за «предательство», на что Захаренко резко ответил.



«После чего гость схватился за нож, а Захаренко, в свою очередь, за свое ружье. По словам подозреваемого, от выстрелов проснулись остальные гости, подскочили и схватились за стволы, которые привезли с собой. Но Захаренко их опередил, застрелив еще пятерых», — рассказал источник.



По его словам, Федюнин не сбегал, его якобы Захаренко добровольно отпустил, после чего сам позвонил в полицию, заявив, что убил семь человек. «Предложил добровольно сдаться, но попросил только одно — он хотел сдаться не местной полиции, а областной, из Житомира. Одновременно позвонил в полицию тот, которого он отпустил — Вадим Федюнин», — рассказал источник «Страны.ua» в полиции Житомира. Категории: чп и криминал Ключевые слова: Украина, Нацгвардия, Житомирская область — статья прочитана 31 раз Комментарии