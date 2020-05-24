Врачи поделились лайфхаками ношения маски без запотевания очков

«Есть еще специальная вещь, которой можно протереть очки, но также можно намазать линзы изнутри сухим мылом, не мокрым. Нужно намазать сухим мылом, хорошо протереть, а потом протереть тряпочкой или бумагой убрать, и тогда очки потеть не будут», — поделился лайфхаком доктор.

«Специальных мер не придумано, но, единственное, можно надевать маску немного выше и надевать очки на самый ее край, чтобы линзы не запотевали. Также можно медицинским лейкопластырем заклеивать те участки, откуда идет поток воздуха. Есть медицинский фиксирующий лейкопластырь, не такой, который клеим мы, когда порезались или натерли. Он фиксирующий, условно дышащий и не раздражает кожу», — посоветовала Аплетаева.

«Можно также надевать очки сверху на маску, но для этого нужно будет воспользоваться двумя масками, чтобы одна была чуть повыше, и тем самым воздух уже не будет попадать на стекла», — подчеркнул он.

Если очки запотевают, это может означать, что маска надета неправильно. Она должна плотно прилегать к носу. Такого мнения придерживается главный врач системы клиник «Меди» и председатель медицинской палаты Петербурга Тамаз Мчедлидзе.Согласилась с медиком и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Она считает, что главное — просто правильно носить маску, не допуская прорезей между средством защиты и лицом.Продолжая, она сообщила, что можно отрезать небольшой кусочек пластыря, чтобы зафиксировать участки, где воздух выходит из-под щек. Тогда это может помочь.Протирать очки сухим мылом посоветовал врач скорой помощи Сергей Захаревич. Он рассказал, что линзы можно протереть с обратной стороны. Однако такой способ может не подойти тем, кто носит очки для зрения. А вот защитные очки – пожалуйста.Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что существует риск, что смертность от новой коронавирусной инфекции возрастет в мае. Такое предположение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.